جزئیات آیین نکوداشت حسین عاطفی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم را که با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و به همت انجمن هنرهای نمایشی استان تهران برگزار می شود، کورش خزاعی کارگردانی می کند.

بهروز رضوی نیز اجرای مراسم را برعهده دارد. پخش قسمت هایی ازمستند «ما عاطفی هستیم» به کارگردانی هومن رهنمون از دیگر بخش های این برنامه است. در این مستند، دوستان این هنرمند از جمله فرهاد آییش، شهرام کرمی، آتیلا پسیانی، جمال اجلالی، مریم کاظمی، سهراب سلیمی و حمید لبخنده درباره وجوه شخصیتی وهنری این هنرمند صحبت می کنند.

افتتاح نمایشگاهی از فعالیت های حسین عاطفی در ۵۰ سال گذشته در لابی مجموعه تئاتر محراب ازبخش های دیگر این مراسم است. بنا به اعلام رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران در این مراسم نکوداشت قطب الدین صادقی و سهراب سلیمی سخنرانی می کنند.

تقدیر سازمان ها و نهادهای فرهنگی استان تهران از حسین عاطفی از جمله برنامه های دیگر این مراسم عنوان شده است.

در پایان مراسم دفتر جدید انجمن هنرهای نمایشی استان تهران در مجموعه تئاتر محراب، با حضور مسئولان و هنرمندان تئاتر افتتاح می شود.