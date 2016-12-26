ماجرای دستگیری دزد ستاره حضرت داوود در تهران

به گزارش خبرنگار مهر روز ۱۸ مهرماه امسال ماجرای سرقت از کنیسه خیابان ۳۰ تیر تهران به کلانتری ۱۱۳ بازار اعلام شد.

با توجه به حساسیت این سرقت پرونده به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه۱۲ تهران در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

کارآگاهان در تحقیقات مقدماتی اطلاع پیدا کردند که دزدان به شیوه تخریبِ در ورودی وارد محل سرقت شده و در ادامه اقدام به سرقت اموال باارزشی نظیر قلم تورات، نقره جات، چند تخته تابلوفرش، ستاره حضرت داوود (ع) و... کردند؛ همچنین کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که دزدان به همین شیوه و شگرد اقدام به سرقت از تعداد دیگری از اماکن مذهبی متعلق به اقلیت های مذهبی مقیم تهران و سرقت اموال باارزش داخل آنها کردند.

با توجه به شیوه و شگرد دزدان در سرقت نقره جات کارآگاهان با بررسی سرقت های مشابه در سال های گذشته اطلاع پیدا کردند که دو سال پیش یک سرقت مشابه از خانه ای در محدوده خیابان ظهیرالاسلام به وقوع پیوسته که در آن سرقت نیز مقادیر قابل توجهی نقره جات به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون تومان سرقت شده است که در آن یکی از دزدان سابقه دار -۵ سابقه سرقت اماکن -و حرفه ای به نام «امیر. ن» ۳۲ ساله دستگیر و روانه زندان شده بود.

با شناسایی «امیر. ن» به عنوان یکی از دزدان حرفه ای در زمینه سرقت نقره جات، کارآگاهان با بررسی سوابق وی اطلاع پیدا کردند که وی پس از آزادی از زندان مجددا سرقت های خود را از سر گرفته و از آن زمان متواری شده است.

با آغاز اقدامات پلیسی برای دستگیری «امیر. ن»، مخفیگاه وی در خیابان دماوند شناسایی و روز ۱۵ آذرماه دستگیر شد ودر بازرسی از مخفیگاه امیر، مقادیری از نقره جات سرقتی کشف و به پایگاه هفتم پلیس آگاهی منتقل شد.

«امیر. ن» که در برابر دلایل و قرائن بدست آمده چاره ای جز اعتراف به سرقت از کنیسه های شهر تهران نداشت، دو مجرم سابقه دار به نام های «جواد. ح» ۳۷ ساله و «حسین. ب» ۳۲ ساله را به عنوان همدستانش معرفی کرد.

با شناسایی مخفیگاه «حسین» در منطقه نارمک – خیابان مدائن، وی در یک تعقیب و گریز و سرانجام با شلیک چند تیر هوایی دستگیر شد و در بازرسی از خانه وی نیز مقادیر دیگری از اموال سرقتی به دست آمد. «جواد» نیز پس از چند روز دستگیر و پس از مواجه حضوری با همدستانش و اطلاع از اعترافات صریح آنها، به همدستی با آنها اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه شمس الدین میرزکی، رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : « در ادامه رسیدگی به پرونده، دزدان به سرقت از کنیساهای شهر تهران اعتراف و کلیه اموال سرقتی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان از آنها کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد که زمینه رضایت مندی کامل آنها را فراهم آورد ؛ همچنین طی رسیدگی به پرونده، با شناسایی دقیق محل های سرقت و ضمن هماهنگی با مقام محترم قضایی، بازسازی محل های سرقت نیز در محل ارتکاب سرقت ها و با حضور متهمین انجام شد