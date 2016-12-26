محسن جاوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فصل نخست گمانه‌زنی در محوطه باستانی جوشقان و استراک از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشان که از ۲۷ مهر سال جاری تا اوایل آذر امسال با صرف اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی انجام شد به پایان رسید که در این فصل از کاوش بیش از ۱۵ مورد بقایای جسد انسانی کشف شد.

وی با بیان اینکه دو مورد از این اجساد دارای تدفین عادی بود و مابقی به شکل تدفین مرده‌سوزی متعلق به عصر آهن دو است، افزود: هدف اصلی از این کاوش سامان‌دهی و نجات‌بخشی محوطه باستانی با حفاری‌های غیرمجاز زیاد بود که منجر به کشف این بقایای انسانی نیز شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان تاکید کرد: البته تشکیل پرونده برای این مکان باستانی به منظور ثبت در فهرست آثار ملی و کسب اطلاعات در زمینه وضعیت تاریخی و باستان‌شناختی منطقه باستانی جوشقان از دیگر هدف‌های کاوش بود

وی با اشاره به این‌که شکل گورها نیمه‌ مدور نزدیک به چهارگوش است، ابراز داشت: این گورها با ملات گل و استفاده سنگ‌های لاشه درست شده و بدون سقف است و تا ۲۰۰ سال متوالی از آنها به عنوان محل تدفین استفاده شده است.

وی با بیان اینکه از این گورهای تدفینی مرده‌سوزی همچنین بقایای اندکی از وسایل مورد کابرد انسانی مانند ظروف سفالی و مهره‌های سنگی کشف شده است، بیان داشت: اطلاعات به‌دست آمده درباره محوطه باستانی جوشقان و استرک در کتابی با عنوان «محوطه تدفین جوشقان و استراک»، منتشر خواهد شد و قرار است نمایشگاهی از ابزار کشف شده در این کاوش نیز برگزار شود.