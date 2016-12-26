به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد افشارینژاد ظهر دوشنبه در دیدار استاندار هرمزگان با کارکنان ثبت احوال استان هرمزگان با اشاره به مناسبت سوم دیماه که برابر با ثبت نخستین سند ثبت احوال به نام فاطمه ایرانی است، هفته ثبت احوال را به جادری رئیس شورای ثبت وقایع حیاتی و کارکنان ثبت احوال هرمزگان تبریک و اظهارداشت: در تقویم رسمی کشور از سوم تا نهم دیماه به نام هفته ثبت احوال نامگذاری شده که از آن به عنوان فرصتی برای معرفی حوزه وظایف و دستاوردهای ثبت احوال استفاده میشود.
وی ادامه داد: قریب به یک قرن از آغاز فعالیت ثبت احوال در کشور میگذرد و این در حالیست که این سازمان با بهرهگیری از فناوریهای نوین گام در راه اجرای طرحهایی همانند کارت هوشمند ملی برداشته که زیرساخت اصلی دولت الکترونیک است.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به مولفههای امنیتی کارت هوشمند ملی و کاربردهای آن اشاره و یادآور شد: در حال حاضر ۱۲۰ دستگاه اجرایی با اتصال ۲۰۰ هزار نقطه با پایگاه جمعیتی کشور دسترسی دارد و خدمات مورد نیاز را ارائه میدهند.
افشارینژاد با بیان اینکه «جمعیت ثبتی» استان برابر با یک میلیون و ۷۲۴ هزار و ۲۶۵ نفر است، افزود: ۵۱ درصد از وقایع ولادت در شهرها و ۴۹ درصد وقایع ولادت در روستاهای استان به ثبت میرسد.
وی گفت: هرمزگان با میانگین سنی ۲۶.۴ بعد از سیستان و بلوچستان با میانگین سنی ۲۵ سال در رده دوم استانهای جوان کشور قرار دارد.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان افزود: نرخ ثبت ولادت در استان به اینگونه است که به ازای هر هزار نفر ۲۵ نفر به جمعیت استان اضافه شده و این امر هرمزگان را در رتبه دوم جدول ولادت قرار داده است.
افشارینژاد با بیان اینکه ثبت ولادتها و تحلیل آنها نشان از این دارد که والدین در پنج سال اول زندگی تمایلی به بچهدار شدن ندارند یادآور شد: در هشت ماهه ۹۵، حدود پنج هزار نفر در استان فوت کردهاند که استان را در جدول فوتیها به رتبه نهم رسانیده به نحوی که شاهد افزایش درصد فوتیها نسبت به سال گذشته هستیم.
وی افزود: ۴۱ درصد از موارد فوتی در استان مربوط به بانوان و مابقی مرتبط به آقایان است که در این بین بیشترین دلیل موارد فوت را بیماریهای قلبی عروقی تشکل میدهد.
افشارینژاد با بیان اینکه هرمزگان در جدول ازدواج رتبه ۱۵ کشور را دارد، افزود: نرخ ثبت ازدواج در استان ۹.۶ به ازای هر هزار نفر و بیشتر از نرخ کشوری است.
وی گفت: بیشترین موارد ازدواج مربوط به زوجهای همسن است و بیشترین ازدواجها زنان در رده سنی ۱۵ تا ۱۹ سال اتفاق میافتد کما اینکه میانگین سن ازدواج در زنان ۲۹ سال است.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان، اضافه کرد: بیشترین فراوانی نامها برای دختران مربوط به نامهای فاطمه و مریم و برای پسران مربوط به محمد و علی است.
افشارینژاد افزود: ۱۲۶ ایستگاه کاری کارت هوشمند ملی در استان دایر و فعال شده که از این تعداد ۳۷ ایستگاه در ادارات ثبت احوال، ۶۶ دستگاه مربوط به دفاتر پیشخوان و ۱۳ ایستگاه نیز در دفاتر پستی قرار دارد که در کنار این ظرفیت قابل تامل، مرکز تحویل کارت هوشمند ملی نیز تحت نظارت ثبت احوال، با هدف رفاه بیشتر متقاضیان راهاندازی شده است.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان گفت: مرکز تحویل کارت هوشمند ملی که در مرکز هرمزگان با مشارکت دفاتر پیشخوان و اداره کل ثبت احوال هرمزگان راهاندازی، در نوع خود دومین مرکز در سطح کشور به شمار میرود که میتوان کمک زیادی به تسریع رویه تحویل کارت به شهروندان نماید.
وی با اشاره به مولفههای متعدد امنیتی و ایمنی در کارت هوشمند ملی اضافه کرد: مجموع درخواستها برای کارت هوشمند ملی در استان برابر ۳۹۰ هزار مورد است که از این تعداد تاکنون ۲۷۲ هزار قطعه آن صادر که از این تعداد بیش از ۲۲۳ هزار قطعه تحویل متقاضیان داده شده است.
مهندس افشارینژاد گفت: با توجه به امکانات جدید مهیا شده در مرکز، مدت زمان انتطار برای چاپ و دریافت کارت هوشمند ملی به حد قابل توجهی نسبت به گذشته کاهش یافته است.
بهروز اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نیز در ادامه ضمن تبریک هفته ثبت احوال از این مجموعه به عنوان یکی از مجموعههای مهم وزارت کشور یاد و خاطر نشان کرد: ثبت احوال با رویکردهای نوین، در حال حرکت به سمت ارائه خدمات به صورت هوشمند است که این امر میتواند موجبات رفاه هر چه بیشتر جامعه را رقم بزند.
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