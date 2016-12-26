به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رحیمی در نشست خبری جشنواره محصولات ارگانیک گفت: شهرداری حرکتی را از ۹ سال قبل آغاز کرده که مبنای آن توجه مدیریت شهری به سلامت مردم است.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران مقرر شد برای آگاهیبخشی استفاده از محصولات غذایی ارگانیک و طبیعی که لازمه ایجاد شهر سالم و شهروند سالم است، در این زمینه اقدامات ویژه صورت گیرد که یکی از ماحصلهای آن، جشنواره ارگانیک بود.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار ادامه داد: این جشنواره بستری است برای معرفی محصولات ارگانیک و همچنین تولیدکنندگان این محصولات.
رحیمی با بیان اینکه معتقدیم کار مردم را باید به مردم سپرد، تصریح کرد: بر اساس همین تفکر، از حدود سه سال پیش با هماهنگی با مرکز ارگانیک، این جشنواره به صورت مشارکتی برگزار میشود و امسال نیز نهمین دوره آن از روز شنبه (یازدهم دی ماه) به مدت یک هفته در بوستان گفتگو برگزار میشود.
وی درباره میزان استقبال از این جشنواره گفت: بیش از ۱۰۰ غرفه در این جشنواره ساماندهی شده که در نمایشگاه محصولات ارگانیک قرار است علاوه بر ارائه محصولات خود، گیاهان دارویی را نیز عرضه کنند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار خاطرنشان کرد: در حال حاضر از ۲۰۶ بازار میوه و ترهبار در سطح شهر، ۲۳ بازار به ارائه محصولات ارگانیک پرداختهاند و تلاش ما این بوده که این ۲۳ بازار با یک تراکنش مناسب در تهران نسبت به ارائه محصولات ارگانیک اقدام کنند.
رحیمی افزود: در سال «اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل»، تلاش ما این بوده که این شعار در میدان میوه و ترهبار به صورت یک حرف باقی نماند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت دولت و دستگاههای حمایتی از محصولات ارگانیک گفت: محصولات ارگانیک به دلیل ارزش ریالی بالاتری که برای تولید آنها هزینه میشود باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار ادامه داد: ما کشوری چهار فصل هستیم و میتوانیم همه محصولات را در کشور خودمان تولید کنیم اما این مشروط به حمایت دولت و دستگاههای مرتبط دولتی است.
نباید اجازه دهیم کشور ما آزمایشگاه محصولات تراریخته دیگر کشورها باشد
رحیمی با انتقاد از محصولات تراریخته که وارد بازار شده است، گفت: نباید اجازه دهیم کشور ما آزمایشگاه محصولات تراریخته دیگر کشورها باشد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار تصریح کرد: این کار تنها با حمایت از تولیدکنندگان محصولات ارگانیک صورت میگیرد.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر ۲۰۶ بازار در سطح شهر تهران داریم که انشاءالله تا پایان امسال این عدد را به ۲۳۰ خواهیم رساند.
رحیمی یکی از اقدامات مهم سازمان میوه و ترهبار را عرضه محصولات دستچین خواند و گفت: از اسفند ماه سال ۹۴ محصولات به صورت دستچین عرضه میشود که این موضوع توانسته رضایتمندی مشتریان را به همراه داشته باشد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار ادامه داد: همچنین ما پنج سال است موضوع پایش محصولات کشاورزی، لبنیات و پروتئین را نیز در دستور کار خود قرار دادهایم که چند روز پیش آقای قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت در برنامهای این اقدام ما را شایسته و کارآمد خواند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا شهرداری که فضای نمایشگاهی مناسبی در مجموعه شهر آفتاب ایجاد کرده، این نمایشگاه را به جای بوستان گفتگو در شهر آفتاب برگزار نمیکند؟ گفت: تأکید همه ما این است که نمایشگاهها باید به شهر آفتاب برود اما باید نمایشگاههایی در اِشل بزرگ به شهر آفتاب منتقل شود.
رحیمی توضیح داد: نمایشگاه ارگانیک در ۱۰۰ غرفه برگزار میشود و چون اِشل آن کوچک است، قطعاً باعث مزاحمت و ایجاد ترافیک نخواهد شد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار افزود: با این حال اگر ببینیم که این نمایشگاهها تأثیر منفی در ترافیک خواهند داشت، آن را به شهر آفتاب منتقل میکنیم.
تولیدکنندگان محصولات ارگانیک مورد حمایت ویژه قرار نمیگیرند
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ۹ سال است شما جشنواره ارگانیک برگزار میکنید اما تاکنون ۲۳ بازار نسبت به ارائه محصولات ارگانیک اقدام میکنند و این به نظر آمار قابل توجهی نیست، گفت: در زمینه محصولات ارگانیک تولید کشوری باید به انبوه برسد؛ الان تولیدکنندگان مورد حمایت ویژه قرار نمیگیرند.
رحیمی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی درست به مردم و حمایت از تولیدکنندگان باعث افزایش تقاضای مردمی میشود و در این صورت است که میتوان تعداد غرفهها را افزایش داد.
وی اضافه کرد: ما با محدودیت غرفه برای ارائه محصولات ارگانیک روبرو نیستیم، اما به هر حال باید با حمایت جدی از تولیدکنندگان، بستر نیز برای آنها فراهم شود.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار در خاتمه گفت: بر اساس تفاهمنامه میان ما، انجمن ارگانیک و همچنین مصوبات مناسب شورای شهر، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و انشاءالله باید مطالبه مردم آنقدر زیاد شود و آنقدر از تولیدکنندگان حمایت شود که هر بازاری، غرفه عرضه محصولات ارگانیک داشته باشد.
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