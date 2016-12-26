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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

شهردار یاسوج:

طرح آموزشهای مقابله باحوادث و بلایا در یاسوج تدوین شد

طرح آموزشهای مقابله باحوادث و بلایا در یاسوج تدوین شد

یاسوج- شهردار یاسوج گفت: طرح آموزشهای مقابله با حوادث و بلایا و امداد و نجات در یاسوج تدوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کلیات این طرح توسط کارشناسان ستاد مدیریت بحران و آتش نشانی شهرداری یاسوج درمدت شش ماه تدوین شده است.

وی بیان داشت: دراجرای این طرح دوره های آموزشی مختلفی به صورت عمومی و اختصاصی از سطح مدیریتی تا دانش آموزی برگزارمی شود.

جاوید تصریح کرد: این آموزش ها به ارتقاء سطح دانش ایمنی شهروندان کمک شایانی خواهد داشت.

وی افزود: در راستای این طرح همه ساکنان محله های یاسوج، فرهنگیان، اصناف، بازاریان، کارمندان، دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش آموزشهای ویژه قرار می گیرند.

شهردار یاسوج تصریح کرد: این نهاد برای مقابله با خسارات ناشی از حوادث طبیعی، رویکرد پیشگیری ومقابله را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

کد مطلب 3860506

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