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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران اعلام کرد:

کشف ۱۲۱ کیلوگرم مواد مخدر در مازندران

کشف ۱۲۱ کیلوگرم مواد مخدر در مازندران

ساری - رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر مازندران گفت: بیش از ۱۲۱ کیلوگرم انواع موادمخدر آذرماه سال جاری در سطح استان کشف شده است.

سرهنگ علیرضا ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مقابله بی امان با قاچاقچیان و خرده فروشان موادمخدر و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با همکاری دیگر عوامل انتظامی، در چندین مرحله عملیات بیش از ۱۲۱ کیلو گرم انواع موادمخدر کشف کردند.

وی تصریح کرد: ماموران در همین ارتباط با اجرای بیش از ۱۸۲ طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده، ضمن شناسایی و انهدام باند های موادمخدر، تعداد زیادی از خرده فروشان موادمخدر و معتادان متجاهر را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ ثقفی، خطاب به معتادان و مصرف کنندگان موادمخدر هشدار داد: این افراد بدانند، قبل از آن که خود از نتایج استعمال مواد مخدر دچار مشکل شوند، ابتدا خانواده شان را تحت الشعاع این عمل قرار خواهند داد.

کد مطلب 3860509

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