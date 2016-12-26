کشف ۱۲۱ کیلوگرم مواد مخدر در مازندران

سرهنگ علیرضا ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مقابله بی امان با قاچاقچیان و خرده فروشان موادمخدر و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با همکاری دیگر عوامل انتظامی، در چندین مرحله عملیات بیش از ۱۲۱ کیلو گرم انواع موادمخدر کشف کردند.

وی تصریح کرد: ماموران در همین ارتباط با اجرای بیش از ۱۸۲ طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده، ضمن شناسایی و انهدام باند های موادمخدر، تعداد زیادی از خرده فروشان موادمخدر و معتادان متجاهر را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ ثقفی، خطاب به معتادان و مصرف کنندگان موادمخدر هشدار داد: این افراد بدانند، قبل از آن که خود از نتایج استعمال مواد مخدر دچار مشکل شوند، ابتدا خانواده شان را تحت الشعاع این عمل قرار خواهند داد.