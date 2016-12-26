به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی وزنه برداری از ۱۴ ورزشکار برای حضور در این مرحله از تمرینات آماده سازی دعوت به عمل آورد که این تمرینات از امروز با اضافه شدن یک اردونشین دیگر به جمع وزنه برداران برگزار شد. با نظر سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی، صالح چراغی وزنه بردار جوان دسته ۸۵ کیلوگرم از استان البرز به جمع اردونشینان پیوست.

همچنین نیما آقایی وزنه بردار دسته ۱۰۵ کیلوگرم از استان گیلان نیز تنها غایب اردو بود که به دلیل سرماخوردگی و با نظر کادر فنی تا روز چهارشنبه استراحت خواهد داشت.

نخستین جلسه تمرینی اردونشینان وزنه برداری با دویدن، گرم کردن و انجام حرکات کششی زیر نظر وحید ربیعی و نواب نصیرشلال مربی و مشاور تیم ملی آغاز شد. پس از انجام تمرینات کششی و گرم کردن، ملی پوشان طبق برنامه کادرفنی با تقسیم شدن در تخته های موجود در سالن تمرین، دست به وزنه شده و تمرینات تخصصی یکضرب و سپس اسکات را پیگیری کردند.

وحید ربیعی مربی تیم ملی وزنه برداری در حاشیه تمرینات امروز گفت: نفراتی که به مرحله دوم اردوی آماده سازی دعوت شدند به دلیل وزنه زدن در رقابتهای هفته گذشته لیگ و خستگی ناشی از این رفت و آمد از شهرستان به تهران با افت نسبی مواجه بودند که البته این مساله کاملا طبیعی است.

وی ادامه داد: این مرحله از تمرینات نسبت به اردوی قبلی با تغییرات عمده ای پیگیری خواهد شد و شدت تمرینات قطعا بیشتر می‌شود.