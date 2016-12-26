به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که پیش از این اجراهای موفقی در مجموعه فرهنگسرای نیاوران و مجموعه تئاتر شهر داشته است، در دور جدید اجراهای خود با حضور بازیگران و گروه اجرایی متفاوت به صحنه می رود.

این اثر روایت‌گر داستان شهرداری است که قصد سخنرانی برای مردم شهرش را دارد اما گم می‌شود و اتفاقات عجیب و غریبی برای او رخ می‌دهد.

وحید آقاپور، سینا رازانی، علیرضا مهران، فرزین محدث، نازنین کریمی، منوچهر رمضانی، امید طاهری و ناصر سرلک در این نمایش نقش آفرینی می‌کنند. همچنین سید مسعود صمدی و آناشید شهیدی تهیه‌کننده، تماشاخانه پایتخت مجری طرح، مسعود صالحی، سینوره کفاش‌طلب و شیما بهمن گروه کارگردانی، میثم عبدی طراح صحنه، الهام اسکندری طراح لباس، عباس غفاری مدیر روابط عمومی، مهدی آشنا عکاس، ایلیا شمس تبلیغات مجازی، اسماعیل باستانی انتخاب موزیک و الهام حسامی ساخت تیزر دیگر عوامل اجرایی این اثر هستند.

نمایش کمدی «استشمامات» به نویسندگی امید طاهری و کارگردانی میثم عبدی از ۱۱ دی‌ماه تماشاخانه پایتخت (موسسه کنش معاصر) به صحنه می‌رود.