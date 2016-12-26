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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

«کمدی استشمامات» به صحنه می‌رود

«کمدی استشمامات» به صحنه می‌رود

نمایش کمدی «استشمامات» به کارگردانی میثم عبدی در تماشاخانه پایتخت به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که پیش از این اجراهای موفقی در مجموعه فرهنگسرای نیاوران و مجموعه تئاتر شهر داشته است، در دور جدید اجراهای خود با حضور بازیگران و گروه اجرایی متفاوت به صحنه می رود.

این اثر روایت‌گر داستان شهرداری است که قصد سخنرانی برای مردم شهرش را دارد اما گم می‌شود و اتفاقات عجیب و غریبی برای او رخ می‌دهد.

وحید آقاپور، سینا رازانی، علیرضا مهران، فرزین محدث، نازنین کریمی، منوچهر رمضانی، امید طاهری و ناصر سرلک در این نمایش نقش آفرینی می‌کنند. همچنین سید مسعود صمدی و آناشید شهیدی تهیه‌کننده، تماشاخانه پایتخت مجری طرح، مسعود صالحی، سینوره کفاش‌طلب و شیما بهمن گروه کارگردانی، میثم عبدی طراح صحنه، الهام اسکندری طراح لباس، عباس غفاری مدیر روابط عمومی، مهدی آشنا عکاس، ایلیا شمس تبلیغات مجازی، اسماعیل باستانی انتخاب موزیک و الهام حسامی ساخت تیزر دیگر عوامل اجرایی این اثر هستند.

نمایش کمدی «استشمامات» به نویسندگی امید طاهری و کارگردانی میثم عبدی از ۱۱ دی‌ماه تماشاخانه پایتخت (موسسه کنش معاصر) به صحنه می‌رود.

کد مطلب 3860513
فریبرز دارایی

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