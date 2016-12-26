به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، علی اکبر شاهینی اظهار کرد: این پروژهها در شبکه راههای روستایی شهرستان کالاه بوده و در قالب پروژههای بهسازی و آسفالت در دست اقدام هستند.
وی با گلایه از تخصیص نیافتن به موقع و مناسب منابع مالی لازم، افزود: این پروژهها شامل پروژههای بهسازی و آسفالت راههای روستایی چالچه - قویجق، چروک پیشکمر بالا، همت آباد گوگجه و مهدی آباد پیشکمر و بهسازی و آسفالت عزیزآباد - یل چشمه (چیشت خوجه لر) است.
شاهینی تصریح کرد: برای اجرای این پروژهها علاوه بر اعتبارات استانی ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل منابع ملی وزارت راه و شهرسازی (معاونت راه روستایی) در سال ۹۴ مصوب شده اما متاسفانه رقم تخصیص آنها تاکنون ناچیز بوده و جوابگوی نیاز مالی پروژهها نیست و اداره کل راه و شهرسازی استان را با دیون قابل توجهی به پیمانکاران مواجه کرده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که پیمانکاران با وجود مطالبات قابل توجه از اداره کل راه و شهرسازی به انجام برخی از تعهدات خود به این دستگاه اجرایی عمل کردهاند.
مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی گلستان طول در نظر گرفته شده برای اجرای مجموع این پروژهها را ۲۲.۵ کیلومتر عنوان کرد و گفت: برخی از این پروژهها از جمله بهسازی و آسفالت محور چالچه - قویجق با روشهای نوین راهسازی و بهسازی آسفالت در حال اجرا هستند.
شاهینی به اقدامات اجرا شده در این پروژهها اشاره و اظهار کرد: عملیات تثبیت زیرسازی و لایه اول آسفالت سطحی محور چالچه - قویجق به طول ۱۴.۵ کیلومتر، اجرا و زیرسازی و بیس محور چروک – پیشکمر بالا نیز به طور کامل انجام شده است.
وی یاداور شد: در صورتی که تزریق منابع مالی پروژهها به موقع و مناسب انجام و شرایط جوی هم مساعد باشد برای تسریع در تکمیل آنها اقدامات اساسی انجام خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این پروژهها سطح برخورداری مردم به ویژه ساکنین مناطق شرقی و روستایی استان از راه مناسب و دسترسی افزایش یافته و تمام اهداف دولت و اداره کل برای توسعه مناطق محروم و دور افتاده و در نهایت توسعه پایدار و ارتقای سطح زندگی مردم تحقق مییابد.
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