شهرداری و شورای شهر خورموج از هنرمندان شهرستان دشتی حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از گروه تئاتر افتو پربینی شهرستان دشتی اظهار داشت: در حوزه فرهنگ و هنر باید با عشق وعلاقه وارد شد و کسی که عاشق این حوزه نباشد کمتر وقت می‌گذارد.

وی افزود: معلولین شاید دچار نقص عضو باشند ولی همت بالایی دارند و همیشه افتخار آفرین هستند و امید به زندگی دارند و می توانند موفقیت کسب کنند.

ماحوزی بیان کرد: فرهنگ و ارشاد شاید بودجه خوبی نداشته باشند ولی صفا که بین هنرمندان وجود دارد باعث شده هر روز شاهد درخشش آنها در عرصه های مختلف باشیم.

وی بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاههای فرهنگی تاکید کرد و گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید حرکت های خوبی انجام شد و جایگاه ملت ایران و شخصیت ایرانی در عرصه بین المللی برجسته تر شد.

ماحوزه به دستاوردهای برجام اشاره کرد وگفت: درحوزه فرهنگ نیز در این دولت به نسبت گذشته کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: ظرفیت‌های هنری وفرهنگی خوبی در سطح استان بویژه شهرستان دشتی که همواره مهد علم و فرهنگ بوده است وجود دارد و آدم های بزرگی در این شهرستان پرورش یافته‌اند.

ماحوزی به موفقیت‌های هنرمندان شهرستان دشتی اشاره کرد و گفت: با توجه به موفقیت‌های خوب هنرمندان این شهرستان در عرصه‌های مختلف ضرورت دارد شهرداری و شورای شهر خورموج از این عزیزان حمایت کنند.