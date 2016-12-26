۷۹۰میلیون ریال کالای قاچاق توقیف شد/کشف سه هزار لیتر سوخت قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، مهدی تقوی نیا اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق کالا، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان از فعالیت سه واحد صنفی در زمینه خرید و فروش اجناس قاچاق باخبر شدند.

وی افزود: در این راستا سه واحد متخلف شناسایی و در بازرسی از آنان ۱۲۰ اره برقی و ۹۵۰ قلم لوازم آرایشی قاچاق به ارزش ۷۹۲ میلیون ریال کشف شد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: صاحبان واحدهای صنفی متخلف پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف سه هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق در فراهان

فرمانده انتظامی شهرستان فراهان گفت: در عملیات ماموران انتظامی فراهان سه هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

صفرعلی روشنایی افزود: ماموران انتظامی شهرستان، حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق را شناسایی کردند که پس از بازرسی از آن سه هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق از اتاق کامیون کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری راننده در این رابطه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.