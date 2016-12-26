۲۵۰ هزار نفر آموزش های همگانی را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید جمال الدینی ظهر دوشنبه در دیدار با مربیان و آغاز طرح خادم اظهار کرد: آموزش های همگانی و آموزش تخصصی و داوطلبان جدا از یکدیگر نیستند.

وی با بیان اینکه زیر چتری زندگی می کنیم که در راستای سرمایه های اجتماعی است، بیان کرد: مردم باید شیرینی حضور هلال احمر را لمس کنند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر کشور به اجرای طرح خادم اشاره کرد و گفت: طرح خادم یعنی خانواده آماده در مخاطرات است.

جمال الدینی در طرح خادم ۱۲ مرتبه به درب منازل مراجعه می شود، عنوان داشت: یکی از ۱۵ شاخص آموزش همگانی در این طرح کمک‌های اولیه است.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال ۲۵۰ هزار نفر در کشور به صورت پایلوت آموزش همگانی را فرا خواهند گرفت، بیان داشت: سهم خراسان جنوبی از این رقم آموزش دو هزار و ۳۰۰ خانوار است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر کشور اضافه کرد: هرچه همکاری مسئولان استانی بیشتر باشد این طرح پایلوت را می توان افزایش داد.

دو مرکز تحقیقات هلال احمر توسط وزارت بهداشت تأیید می شود

جمال الدینی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۰۰ نفر از مربیان در کشور آموزش مقدماتی بحران را فراگرفته اند، افزود: در حال حاضر نیز دوره های آموزش پیشرفته آغاز شده که در این روش سبک آموزش تغییر داده می شود.

وی با تأکید بر اینکه چتر فعالیت آموزش همگانی در جمعیت هلال احمر خادم است، بیان کرد: آموزش همگانی جزئی از فعالیت‌های هلال احمر بوده و در هر جا که مردم بیشتر اعتماد و مشارکت داشته اند، مدیریت بحران نیز آسان‌تر بوده است‌.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر کشور به وجود ۱۰ ایستگاه زلزله نگاری در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این ایستگاه ها در سال بالغ بر ۳۰ زلزله بالای سه ریشتر را ثبت می کنند.

جمال الدینی زلزله، سیل، خشکسالی و تغیرات آب و هوایی را از جمله بحران های استان عنوان کرد و افزود: خراسان جنوبی یکی از استان های زلزله خیز کشور بوده و علاوه بر این حدود ۱۸ سال است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه به زودی دو مرکز تحقیقات هلال احمر توسط وزارت بهداشت تأیید و ابلاغ می شود، بیان داشت: مرکز پژوهش هلال احمر نیز راه اندازی شده است.