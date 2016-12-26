۹ دی روز سربلندی ملت ایران/ ترفندهای دشمنان محکوم‌ به شکست است

حجت الاسلام احمدرضا غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به حماسه ۹ دی اظهار داشت: این حماسه نشانه اتحاد و همبستگی مردم ایران اسلامی بود.

وی با تاکید بر اینکه رمز حماسه ۹ دی تبعیت مردم ایران اسلامی از ولایت فقیه، بصیرت و آگاهی آنها بود عنوان کرد: مردم ایران اسلامی به تبعیت از ولی فقیه و بصیرت به آنچه که می خواستند در حماسه ۹ دی رسیدند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه مردم با خلق حماسه ۹ دی علاقه و پایبندی خود را به نظام و انقلاب اسلامی ایران ثابت کردند گفت: در این راستا دشمنان باید بدانند که ملت بزرگ و فهیم ایران اسلامی همواره در مقابل دشمنان و فتنه گران ایستادگی خواهند کرد.

حجت الاسلام غلامی با تاکید بر اینکه فتنه سال ۸۸ کپی برداری از جنگ احزاب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولایت و ملت ایران اسلامی بود تصریح کرد: این در حالیست که در حماسه ۹ دی همه ارزش های دینی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مقابل هجمه همه جانبه دشمنان قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان از هیچ کوشش و تلاشی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دریغ نمی کنند گفت: فتنه گران و دشمنان ایران اسلامی در جریان فتنه سال ۸۸ هیچ خط قرمزی را رعایت نکردند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه سران فتنه با وجود اطمینان از اینکه فاصله باخت آنها بسیار بالا است اما حاضر به عذرخواهی و عقب نشینی از موضع خود نشدند گفت: حماسه ۹ دی، روز سرافرازی و سربلندی ملت ایران اسلامی بود.

حجت الاسلام غلامی با تقدیر از مردم فهیم، ولایتمدار، شجاع و آگاه لرستان برای حضور در حماسه ۹ دی بیان داشت: مردم استان لرستان در تاریخ هشتم دی ماه با تبعیت از ولایت فقیه به استقبال منویات ایشان رفته و به بیانات مقام معظم رهبری لبیک گفتند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان باید بدانند که هرچه آنها نسبت به ملت بزرگ ایران اسلامی و آرمان های آنها کینه توزی و شیطنت کنند استقامت، بیداری، بردباری و ولایتمداری مردم بیشتر خواهد شد گفت: دشمنان بدانند که ترفندهای آنها برای همیشه تاریخ محکوم به شکست خواهد بود.