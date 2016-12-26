وجود ۲۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عزالدین ظهر دوشنبه در پنجمین شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رزن از ثبات سطح ایستایی آب در دشت‌های استان همدان خبر داد و گفت: طبق راهبرد و اولویت‌های دولت تدبیر و امید در استان همدان شاهد ثبات سطح ایستایی آب در دشت‌های استان همدان هستیم.

وی بابیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درصدد هستیم تا در برنامه ۵ساله ششم سطح میزان آب‌های زیرزمینی را ثابت نگه‌داریم، افزود: بعد از اتمام برنامه ششم در ۱۵سال آینده آب دشت‌های استان همدان باید به میزان ۲۰سال قبل برگردد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به‌صرفه جویی بیش از ۱۸۰میلیون مترمکعب آب در استان همدان اضافه کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در استان همدان و در اولویت قرار گرفتن حفظ منابع آب‌های زیرزمینی طی دو سال گذشته، بیش از ۱۸۰میلیون مترمکعب آب ناشی از انسداد چاه‌های غیرمجاز و همچنین جلوگیری از افزایش اضافه برداشت چاه‌های مجاز صرفه‌جویی شده است.

وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت پیشین در حفظ منابع آب یادآور شد: طی ۲۰سال اخیر با عدم برنامه‌ریزی مناسب مسئولین در حوزه آب و عدم توجه ویژه در این حوزه مواجه بوده‌ایم چراکه آب را در راستای توسعه‌ تولیدات محصولات کشاورزی رها کردند.

عزالدین افزود: ازدیاد کشت محصولات پر آب بر در استان نتیجه‌ بی‌برنامه بودن و رها کردن حوزه‌ آب است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در استان همدان ۲۰۰۰ چاه غیرمجاز وجود دارد، گفت: با تدابیر اندیشیده شده و انسداد چاه‌های غیرمجاز عمق چاه‌های انسدادی به ۲۷ کیلومتر می‌رسد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای همدان بابیان اینکه شهرستان رزن با انسداد ۳۸۳حلقه چاه غیرمجاز دارای رتبه نخست انسداد چاه‌های غیرمجاز در سطح استان است، خاطرنشان کرد:در این شهرستان با انسداد چاه‌های غیرمجاز بیش از ۸۰ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شده است.

وی عنوان کرد:استان همدان در بحث صرفه‌جویی آب‌های غیرمجاز در کشور پیشتاز است.