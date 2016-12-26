به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا ظهر دوشنبه در جمع فعالان تبلیغی اظهار داشت: حماسه ۹ دی نماد عزت استقلال و بصیرت مردم است که با تمام وجود تا پای جان در راستای دفاع از ارزش‌های انقلاب و اصول نظام جمهوری اسلامی در مقابل مستکبرین و توطئه گران و فتنه‌گران خارجی و داخلی ایستادند و سربلند و ظفرمند دشمنان نظام را پس زدند به گونه ای که حماسه ۹ دی در تاریخ انقلاب شکوهمند ایران ماندگار شد.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: مانایی و گرامیداشت نهم دی دل و قلب انسان های مومن به نظام و انقلاب اسلامی در سراسر جهان به‌ویژه مردم عاشورایی ایران اسلامی را شاد و می‌کند و باعث لرزه به اندام فتنه‌گران و بی بصیرتان عمال استکبار می‌شود.

وی تصریح کرد: این حماسه از جنس حماسه کربلا و فداکاری اصحاب سیدالشهدا در رکاب آقا اباعبدالله است که اصحاب دلباخته او به ندای امامت و ولایت لبیک گفته و تا پای نثار جان ایستادند.

حجت‌الاسلام محمودی‌نیا اضافه کرد: مردم ایران اسلامی در نهم دی با تأسی از حماسه عاشورا از اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی و به‌ ویژه ولایت مطلقه فقیه به زیبایی دفاع کردند.