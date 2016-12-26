محمد طلائیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری‌های به عمل آمده قرار است سید جلال حسینی، وحید امیری، حسین ماهینی و دانیال ماهینی از ملی پوشان تیم ملی فوتبال برای انجام مسابقه خیرخواهانه در این شهرستان حضور پیدا کنند.

وی افزود: پول های جمع آوری شده در این مسابقه جهت کمک به بیماران انجمن کلیوی شهرستان پرداخت می شود.

طلائیان تصریح کرد: با برنامه‌ریزی های صورت گرفته، بازی خیرخواهانه تیم پیشکسوتان شهدای خورموج با صدا و سیمای مرکزی بوشهر روز چهارشنبه ساعت۱۴ با حضور بازیکنان تیم ملی در استادیوم تختی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقه با همکاری انجمن بیماران کلیوی استان بوشهر و شهرستان دشتی، بسیج ورزشکاران و صدا و سیمای مرکزی بوشهر برگزار می‌شود.

طلائیان از حمایت‌های فرماندار شهرستان دشتی و ادارات شهرستان تقدیر کرد و بر حضور پرشور مردم در این مسابقه خیرخواهانه تاکید کرد.