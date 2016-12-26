به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این مانور به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالایای طبیعی و سالروز حادثه ناگوار زلزله بم در جهرم برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری مانور زلزله را ارزیابی میزان آمادگی تیمهای عملیاتی در جهت مواجهه با حوادث طبیعی و انسان ساخت و آشنایی عموم مردم با خدمات و توانمندیهای شهرستان دانست و گفت: آمادگی دستگاههای امدادی دو مانور با موضوع وقوع زلزله در شهرستان و مانور امداد و نجات جادهای از دیگر اهداف این برنامه است.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم همچنین به برنامههای هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی اشاره کرد و گفت: در طول این هفته برنامههایی از جمله حرکت رژه خودرویی، زلزله و اطفاء حریق برگزاری دورههای آموزشی مختلف امداد و نجات و کمکهای اولیه، تبلیغات شهری و محیطی، برگزاری مسابقات مرتبط با موضوع هفته ویژه دانش آموزان و غیره پیش بینی شده است.
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