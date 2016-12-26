همکاری شهروندان کرمانشاهی برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، دکتر امید بحیرایی خواستار مشارکت و همکاری شهروندان با پرسشگران سرشماری در راستای تشکیل «پرونده الکترونیک سلامت» شد و گفت: پرسشگران از اول تا پایان دی ماه با مراجعه به درب منازل اطلاعات هویتی مردم را جمع آوری و ثبت می کنند.

دکتر امید بحیرایی در مورد این طرح سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) توضیحاتی ارائه کرد و افزود: تمام اطلاعات مربوط به خانوارها، نوع خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز در مراکز و پایگاه‌های سلامت جامعه و خانه‌های بهداشت در این سامانه وارد و ثبت می‌شود و تمام پوشه‌های خانوار و دفاتر مربوط به خدمات و برنامه‌های بهداشتی درمانی جمع ‌آوری خواهد شد.

وی گفت: با راه اندازی این سامانه تمام ثبت‌ها از شیوه کاغذی به الکترونیکی تبدیل می‌شود و دسترسی به اطلاعات بیماران با سهولت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با یادآوری اینکه مرحله دوم ثبت اطلاعات خانوارهای شهری از اول دی آغاز و تا پایان ماه ادامه می یابد، گفت : ۲۰۰ نفر از مراقبین سلامت به عنوان پرسشگر به در منازل مراجعه و اطلاعات هویتی خانوارها را در سامانه سیب ثبت می کنند.

وی گفت: مرحله اول این طرح سال گذشته در شهرستان کرمانشاه اجرا شد و اطلاعات ۱۰۰هزار نفر از جمعیت شهری شهرستان جمع آوری و ثبت شد.

به گفته دکتر بحیرایی در مرحله دوم این طرح پیش بینی می شود اطلاعات حدود ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شهری شهرستان کرمانشاه جمع آوری و در سامانه سیب ثبت شود.

وی اظهار کرد: اطلاعات تمام افراد ساکن در روستاهای شهرستان کرمانشاه در خانه های بهداشت جمع آوری و به ثبت رسیده است وبراساس دستورات وزارت بهداشت پرونده سلامت تمام افراد ساکن در شهرها و روستاها باید به صورت الکترونیکی در سامانه سیب ثبت شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه هر فرد دارای یک پرونده سلامت خواهد شد گفت: برای هر گروه سنی یک مراقبت ثبت می شود و مراقبین سلامت از این پس به صورت الکترونیکی به پرونده های سلامت افراد به صورت آنلاین دسترسی دارند و به صورت فعال قابل پیگیری است.

دکتر بحیرایی یادآور شد: ثبت اطلاعات افراد به دو صورت انجام می شود که شامل مراجعه حضوری افراد به مراکز بهداشتی و دیگری مراجعه مراقبین سرشماری به درب منازل است و طی آن اطلاعات مربوط به سلامت افراد شامل مشخصات سجلی و هویتی و نوع بیمه آنها توسط مراقبین سلامت در سامانه سیب به ثبت می رسد.