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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه خواستار شد:

همکاری شهروندان کرمانشاهی برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

همکاری شهروندان کرمانشاهی برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

کرمانشاه- رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه، خواستار مشارکت و همکاری شهروندان با پرسشگران سرشماری در راستای تشکیل «پرونده الکترونیک سلامت» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، دکتر امید بحیرایی خواستار مشارکت و همکاری شهروندان با پرسشگران سرشماری در راستای تشکیل «پرونده الکترونیک سلامت» شد و گفت: پرسشگران از اول تا پایان دی ماه با مراجعه به درب منازل اطلاعات هویتی مردم را جمع آوری و ثبت می کنند.

دکتر امید بحیرایی در مورد این طرح سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) توضیحاتی ارائه کرد و افزود: تمام اطلاعات مربوط به خانوارها، نوع خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز در مراکز و پایگاه‌های سلامت جامعه و خانه‌های بهداشت در این سامانه وارد و ثبت می‌شود و تمام پوشه‌های خانوار و دفاتر مربوط به خدمات و برنامه‌های بهداشتی درمانی جمع ‌آوری خواهد شد.

وی گفت: با راه اندازی این سامانه تمام ثبت‌ها از شیوه کاغذی به الکترونیکی تبدیل می‌شود و دسترسی به اطلاعات بیماران با سهولت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با یادآوری اینکه مرحله دوم ثبت اطلاعات خانوارهای شهری از اول دی آغاز و تا پایان ماه ادامه می یابد، گفت : ۲۰۰ نفر از مراقبین سلامت به عنوان پرسشگر به در منازل مراجعه و اطلاعات هویتی خانوارها را در سامانه سیب ثبت می کنند.

وی گفت: مرحله اول این طرح سال گذشته در شهرستان کرمانشاه اجرا شد و اطلاعات ۱۰۰هزار نفر از جمعیت شهری شهرستان جمع آوری و ثبت شد.

به گفته دکتر بحیرایی در مرحله دوم این طرح پیش بینی می شود اطلاعات حدود ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شهری شهرستان کرمانشاه جمع آوری و در سامانه سیب ثبت شود.

وی اظهار کرد: اطلاعات تمام افراد ساکن در روستاهای شهرستان کرمانشاه در خانه های بهداشت جمع آوری و به ثبت رسیده است وبراساس دستورات وزارت بهداشت پرونده سلامت تمام افراد ساکن در شهرها و روستاها باید به صورت الکترونیکی در سامانه سیب ثبت شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه هر فرد دارای یک پرونده سلامت خواهد شد گفت: برای هر گروه سنی یک مراقبت ثبت می شود و مراقبین سلامت از این پس به صورت الکترونیکی به پرونده های سلامت افراد به صورت آنلاین دسترسی دارند و به صورت فعال قابل پیگیری است.

دکتر بحیرایی یادآور شد:  ثبت اطلاعات افراد به دو صورت انجام می شود که شامل مراجعه حضوری افراد به مراکز بهداشتی و دیگری مراجعه مراقبین سرشماری به درب منازل است و طی آن اطلاعات مربوط به سلامت افراد شامل مشخصات سجلی و هویتی و نوع بیمه آنها توسط مراقبین سلامت در سامانه سیب به ثبت می رسد.

کد مطلب 3860569

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