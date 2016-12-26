بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وجود بارندگی‌های امروز صبح میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان نسبت به روز گذشته از ۱۲۸ به ۱۳۰ رسیده است و در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت می‌شود.

وی افزود: امروز وضعیت هوا در ایستگاه‌های میدان احمد آباد با شاخص کیفی ۱۴۱، میدان امام حسین با ۱۳۳، بزرگراه خرازی ۱۳۶، بلوار دانشگاه با ۱۳۲، پروین ۱۲۵، خیابان رودکی ۱۰۹ و چهار باغ خواجو ۱۳۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت می‌شود.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط ‌زیست اصفهان با اشاره به اینکه شاخص کیفی هوا در بازه ۱۰۰ تا ۱۵۰ نشانه وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در بازه ۱۵۰ تا ۲۰۰ وضعیت ناسالم برای عموم مردم را نشان می‌دهد، ابراز داشت: در طول چهار روز گذشته میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان نیز به ترتیب ۱۲۸، ۹۸، ۱۱۳ و ۱۰۵ بود که در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و مرز ناسالم بود.

وی با تاکید بر اینکه در چهار روز گذشته وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی شهرستان‌های اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است، بیان داشت: امروز نیز میانگین شاخص آلودگی در کاشان ۱۱۲، مبارکه ۱۰۴ و در نجف آباد ۱۰۶ و ناسالم برای گروه‌های حساس است و در سگزی، خمینی شهر و شاهین شهر نیز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.