۴۳۰ واحد صنفی در سرخه فعالیت دارند/ ضرورت تشکیل اتاق اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده در نشستی با مدیران صنعت، معدن و تجارت استان سمنان و شهرستان سرخه به میزبانی دفتر خود، با موضوع بررسی تشکیل اتحادیه ها و اتاق اصناف، ابراز داشت: اتاق اصناف امروز می تواند برای بازرسی و تسهیل صدور جواز به واحدهای صنفی شهرستان اثرگذار بوده و بر تسهیل در صدور جواز کسب برای اصناف نیز اثر گذار باشد که این مهم مطالبه مردم و اصناف سرخه است.

ویبا یادآوری اینکه سرخه یکی از شهرستان‌های نو پا در استان بوده که نیازمند توجه مسئولان است، افزود: لذا امروز صاحبان اصناف در شهرستان باید با همکاری در ایجاد تشکل‌های اتحادیه و صنفی، برای تسریع در امور صنف متبوع خود مسئولان را همراهی کنند.

پیش بینی تاسیس ۷ اتحادیه در سرخه

فرماندار سرخه با بیان اینکه امید می رود تا با همکاری اصناف در این شهرستان هفت اتحادیه صنفی تشکیل شود، گفت: موارد و تصمیمات لازم برای تسریع و تسهیل در امور صدور جواز کسب برای صاحبان اصناف در سطح شهرستان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان سرخه در نظر گرفته شده است.

مویدی زاده افزود: واحدهای صنفی فعال در سرخه فرصت و پتانسیل خوبی برای راه اندازی اتاق اصناف در این شهرستان بوده که تصمیمات و اقدامات لازم برای تسریع در زمینه تشکیل اتحادیه ها و انجام انتخابات اصناف از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در دست پیگیری است و امیدواریم در آینده با انجام این مهم شاهد خدمات رسانی مطلوب تر باشیم.

وی تصریح کرد: حضور ۱۳ نفر با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای انجام انتخابات در هر اتحادیه مورد نیاز است.