  1. استانها
  2. سمنان
۶ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

فرماندار سرخه:

۴۳۰ واحد صنفی در سرخه فعالیت دارند/ ضرورت تشکیل اتاق اصناف

۴۳۰ واحد صنفی در سرخه فعالیت دارند/ ضرورت تشکیل اتاق اصناف

سرخه - فرماندار سرخه با اشاره به فعالیت ۴۳۰واحد صنفی در این شهرستان، گفت: تشکیل اتحادیه های صنفی و راه اندازی اتاق اصناف می تواند در ارتقاء حوزه های مختلف اقتصادی تاثیر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده در نشستی با مدیران صنعت، معدن و تجارت استان سمنان و شهرستان سرخه به میزبانی دفتر خود، با موضوع بررسی تشکیل اتحادیه ها و اتاق اصناف، ابراز داشت: اتاق اصناف امروز می تواند برای بازرسی و تسهیل صدور جواز به واحدهای صنفی شهرستان اثرگذار بوده و بر تسهیل در صدور جواز کسب برای اصناف نیز اثر گذار باشد که این مهم مطالبه مردم و اصناف سرخه است.

ویبا یادآوری اینکه سرخه یکی از شهرستان‌های نو پا در استان بوده که نیازمند توجه مسئولان است، افزود: لذا امروز صاحبان اصناف در شهرستان باید با همکاری در ایجاد تشکل‌های اتحادیه و صنفی، برای تسریع در امور صنف متبوع خود مسئولان را همراهی کنند.

پیش بینی تاسیس ۷ اتحادیه در سرخه

فرماندار سرخه با بیان اینکه امید می رود تا با همکاری اصناف در این شهرستان هفت اتحادیه صنفی تشکیل شود، گفت: موارد و تصمیمات لازم برای تسریع و تسهیل در امور صدور جواز کسب برای صاحبان اصناف در سطح شهرستان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان سرخه در نظر گرفته شده است.

مویدی زاده افزود: واحدهای صنفی فعال در سرخه فرصت و پتانسیل خوبی برای راه اندازی اتاق اصناف در این شهرستان بوده که تصمیمات و اقدامات لازم برای تسریع در زمینه تشکیل اتحادیه ها و انجام انتخابات اصناف از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در دست پیگیری است و امیدواریم در آینده با انجام این مهم شاهد خدمات رسانی مطلوب تر باشیم.

وی تصریح کرد: حضور ۱۳ نفر با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای انجام انتخابات در هر اتحادیه مورد نیاز است.

کد مطلب 3860574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها