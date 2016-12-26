تصمیمات تازه در مورد پارک حاشیه ای و روان سازی ترافیک پل صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به جزییات این جلسه گفت: در این جلسه، دو دستور کار شامل «مدیریت ترافیک ساکن و پارک حاشیه ای» و «روان سازی ترافیک پل طبقاتی صدر»، مورد بررسی قرار گرفت و در هر دو موضوع، پیشنهاد مطروحه بعد از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

مازیار حسینی افزود: موضوع ترافیک ساکن و پارک حاشیه ای، یکی از مهم ترین موضوعات مدیریت ترافیک است و از این رو، تعداد ۱۵ هزار فضای پارک مجهز به سیستم پارکومتر را تا نیمه اول سال آینده به ۳۵ هزار فضای پارک مکانیزه افزایش می دهیم.

اهمیت «ترافیک ساکن» از «ترافیک عبوری» کمتر نیست

معاون شهردار تهران با اشاره به این که بر اساس تأکید شهردار تهران، موضوع مدیریت ترافیک ساکن را باید فراتر از موضوع پارک حاشیه ای ببینیم، اظهار کرد: اگر در گذشته ای نه چندان دور، تنها یک طرف خیابان ها به پارک حاشیه ای اختصاص می یافت اما امروزه دو طرف خیابان ها به پارک حاشیه ای اختصاص یافته و در بسیاری از معابر تنها یک خط عبوری برای خودروهای در حال حرکت بیشتر باقی نمانده است.

حسینی با بیان این که امروز موضوع کمبود فضای پارک به عاملی برای نزاع و درگیری و اصولاً به مسأله ای اجتماعی تبدیل شده، تصریح کرد: باید به موضوع پارک حاشیه ای و ترافیک ساکن به عنوان موضوعی جدی در مشکل ترافیک تهران نگاه کنیم و با اعمال دقیق قانون، نظم و انضباط را همانطور که امروز در تونل های شهری شاهد آن هستیم، به کل شهر باز گردانیم، چرا که عقیده داریم اهمیت ترافیک ساکن از ترافیک عبوری کمتر نیست.

وی با تأکید بر این که اگر ظرف ۴۸ ساعت، برگه جریمه به نشانی رانندگان متخلف ارسال شود، رانندگان این حس را می گیرند که اگر مرتکب تخلف شوند، بی بُر و برگرد اعمال قانون می شوند، اضافه کرد: در موضوع اعمال جرایم رانندگی به جای کمیت، کیفیت موضوعیت دارد و انتقال این احساس به رانندگان که اگر تخلف کنند حتماً اعمال قانون می شوند، از میزان مبلغی که جریمه می شود، مهم تر است.

مدیریت ترافیک تهران به صورت دستی ممکن نیست

معاون شهردار تهران در جلسه شورای ترافیک شهر تهران که با حضور رییس پلیس راهور پایتخت تشکیل شده بود، گفت: باید به نوعی عمل کنیم که ترافیک شهر را از طریق سیستم هوشمند مدیریت کنیم و نقش عامل انسانی را در سطح شهر به حداقل میزان ممکن کاهش دهیم و از جمله ساز و کارهای تحقق این مهم، نظارت کامل سیستم های هوشمند بر ترافیک ساکن همچون نظارتی است که بر ترافیک عبوری اعمال می شود.

حسینی با اشاره به این که به این منظور باید از انگیزه و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و البته فراموش نکینم که هوشمند کردن حداکثری سیستم، به حداقل رساندن تخلفات کمک می کند، اظهار کرد: مدیریت ترافیک در کلان شهری همچون تهران به صورت دستی ممکن نیست و از این رو، کنترل ترافیک در هر دو بخش ترافیک عبوری و ترافیک ساکن را باید به سمت هوشمندسازی کامل پیش ببریم.

وی با بیان این که موضوع روان سازی ترافیک پل صدر و تونل نیایش از طریق بستن دسترسی های اضطراری آن، دومین دستور کار جلسه این شورا در حضور شهردار تهران بود، تصریح کرد: مبنا و هدف اولیه طراحی تونل نیایش و پل صدر، برقراری ارتباط سریع شرقی – غربی در شمال تهران بوده و از این رو، باید به نوعی اقدام کنیم که هدف اولیه احداث این گذرگاه شهری در روان سازی حرکت خودروها محقق شود.

انسداد دسترسی های اضطراری پل صدر در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر

معاون شهردار تهران با اشاره به این که بر اساس بررسی های دانشگاه علم و صنعت ایران، سناریوی برتر به منظور افزایش بهره وری پروژه و روان سازی پل طبقاتی صدر، انسداد دسترسی از صدر همسطح به تونل نیایش و از تونل نیایش به صدر همسطح و به طور مشخص بستن دسترسی های اضطراری پل بوده است، تصریح کرد: البته این موضوع در حال حاضر از ساعت ۷ تا ۹ صبح نیز اعمال می شود اما با گذشت زمان، به تدریج نسبت به افزایش ساعات بسته بودن پل اقدام خواهد شد.

حسینی با بیان این که همان طور که از عنوان دسترسی های اضطراری نیز مشخص است، این دسترسی ها صرفاً برای مواقع اضطرار پیش بینی شده بود، اضافه کرد: بر اساس مطالعات مهندسی ترافیک، این دسترسی ها باید کاملاً بسته شوند تا شاهد عملکرد طبیعی پل و جریان عادی ترافیک بر روی آن باشیم.

وی در پایان با تأکید بر این که بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهر تهران، مقرر شد در گام نخست از پانزدهم دی ماه، دسترسی های اضطراری پل صدر از ساعت ۷ لغایت ۱۰ صبح و از ساعت ۱۶ لغایت ۱۹ بعد از ظهر مسدود شوند، خاطرنشان کرد: در مورد موضوع پارک حاشیه ای نیز ضمن تأکید بر مدیریت ترافیک ساکن، مقرر شد نسبت به هوشمندسازی کنترل پارک حاشیه ای اقدام شود.