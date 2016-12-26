تخلفات کالا و خدمات در اردبیل ۴۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده بعدازظهر دوشنبه در حاشیه جلسه رسیدگی به پرونده‌های تخلف کالا و خدمات به خبرنگار مهر گفت: در ۹ ماهه نخست سال گذشته هشت هزار و ۲۴۵ پرونده تخلف کالا و خدمات در استان تشکیل شده بود.

وی افزود: با افت ۴۴ تا ۴۵ درصدی تعداد پرونده‌ها در ۹ ماهه نخست سال جاری به پنج هزار و ۷۱۴ مورد رسیده است و دلیل اصلی کاهش به رکود نسبی حاکم در بازار مرتبط است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به نظارت این مجموعه بر پرونده‌های قاچاق کالا اضافه کرد: در مقابل کاهش تخلفات کالا و خدمات، در قاچاق کالا با رشد ۲۰ درصدی پرونده‌ها مواجه هستیم.

به گفته نجف زاده تعداد پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۶۲۴ مورد است که امسال تعداد پرونده‌ها با افزایش ۲۰ درصدی به ۷۴۸ مورد افزایش یافته است.

وی با تأکید به اینکه تعزیرات حکومتی به غیر از دو حوزه ذکر شده به جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی نیز رسیدگی دارد، اضافه کرد: در این حوزه تعداد پرونده‌های تشکیل شده ۶۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تأکید کرد: در ۹ ماهه نخست سال گذشته دو هزار و ۷۷۴ فقره پرونده تخلف بهداشت و درمان به ثبت رسیده بود که در ۹ ماهه نخست امسال به هزار و ۶۴۰ مورد کاهش یافته است.