به گزارش خبرنگار مهر، قصه منظوم «خالهجان دیدو و چندتا گردو» سروده مصطفی رحماندوست با تصویرگریهای اکبر نیکانپور برای گروه سنی الف و ب (۳ تا ۹ سال) منتشر شده است.
این قصه منظوم اینگونه آغاز می شود: «دیدیدی، دیدو/ درختِ گردو/ گردوها را چید/ خالهجان دیدو/ موش موشی آمد/ گردوها را برد/ یک گوشه نشست/ گردوها را خورد/ همان گردویی/ که خاله دیدو/ گرفته بود از/ درخت گردو/ گربهای دوید/ گربهای چموش/ با چنگالِ تیز/به دنبالِ موش و...»
این قصه منظوم، گونه ای دور و تسلسل را به بچه ها آموزش م دهد و شبیه به ترانه فولکلوریک «گندم گل گندم ای خدا» است.
رحماندوست، پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این که بعضی معتقدند دوره قصه گویی برای بچه ها سر آمده گفته بود: بنظر من این تصور اشتباه است که فکر کنیم با وجود اینترنت، ماهواره و تلویزیون، قصهگویی از بین میرود. کشورهای اروپایی که از ما پیشرفتهترند و ارتباطات اجتماعی و امکانات تکنولوژیکشان پیشرفتهتر است. پس چطور قصه، جایگاه خاص خود را دارد و سالنهایی هست که در آن برای بچهها قصه بگویند.
کتاب «خالهجان دیدو و چندتا گردو» با طراحی گرافیکی کامران مهرزاده در ۲۴ صفحه تمام رنگی و شمارگان ۵ هزار نسخه به قیمت ۵ هزار تومان در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عرضه میشود.
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