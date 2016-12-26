۵۰۷ خرده فروش مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری دستگیر شد

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار دستگیری خرده فروشان در نه ماهه نخست سال جاری ۵۰۷ نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با تلاش نیروهای انتظامی این استان این خرد فروشان مواد مخدر در سطح استان دستگیر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مبارزه با ورود مواد مخدر به سطح استان و توزیع آن اولویت مهم نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری است، تاکید کرد: در راستای مبارزه با توزیع مواد مخدر در سطخ استان، مناطق آلوده شناسایی شده است و خرده فروشان این مناطق دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، عنوان کرد: کشف مواد مخدر در این استان ۱۴۰ درصد رشد داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: فرهنگسازی در سطح جامعه مهمترین نقش را در کاهش گرایش افراد به سمت مواد مخدر دارد.