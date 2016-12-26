نمایشگاه توانمندی روستائیان استان در تهران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی نمایشگاه توانمندی روستائیان افزود: در این نمایشگاه ظرفیت‌ها و توانمندیهای روستائی استان به نمایش درخواهد آمد.

وی برپایی این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای معرفی آداب و رسوم، موسیقی محلی، غذاهای سنتی، گردشگری، گیاهان دارویی و صنایع دستی استان عنوان کرد.

نیک اقبالی اظهار داشت: در این نمایشگاه توانمندی‌های روستائیان به عرصه نمایش در آمده و فرصتی مناسب برای تبادل فرهنگی و اقتصادی روستائیان سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های اقتصادی در روستاهای استان فراهم می‌شود، گفت: دفتر روستایی استان به عنوان دفتر نمونه کشوری از سوی معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزارت کشور به عنوان دفتر نمونه کشوری انتخاب شده است.

نیک اقبالی افزود: در این نمایشگاه از دفتر روستائی استان تجلیل می شود.