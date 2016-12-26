جشنواره فیلم سبز ایران در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای سیاست گذاری ششمین جشنواره فیلم سبز ایران ظهر دوشنبه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان برگزار و در این جلسه نقاط ضعف و قوت برگزاری دوره قبلی جشنواره در همدان بررسی و تصمیمات تازه ای برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره ششم فیلم سبز در استان اتخاذ شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران مرداد ماه ۹۶ همزمان با سراسر کشور در همدان برگزار می شود، افزود: در این دوره از جشنواره فیلم ها، در شهرستان های استان نیز اکران خواهد شد.

محمدرضا محمدی افزود: جشنواره فیلم سبز ایران از نظر ابعاد بزرگترین جشنواره بین کشورهای عضوشبکه جهانی جشنواره های سبز جهان ( GFN) است که این شبکه قصد دارد جایزه ای شبیه به آکادمی به فیلم های زیست محیطی بدهد.

وی اظهار داشت: حضور سازمان‌های مردم نهاد در دوره قبل به عنوان بازوان اجرایی جشنواره در استان‌ها موفق بود و در دوره ششم این بخش را گسترش خواهیم داد و از پتانسیل بیشتر تشکل های زیست محیطی و فرهنگی در بخش های اجرایی استفاده خواهیم کرد.