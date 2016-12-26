وقوع جرایم در ابهر کاهش یافته است

برزو مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان ابهر، اختلافات ملکی را بیشترین عامل درگیری و مراجعه به نیروی انتظامی دانست و افزود: بعد از اختلافات ملکی، توزیع مواد مخدر بیشترین درصد جرم و بزه در شهرستان ابهر را به خود اختصاص داده است. افزایش قیمت زمین های زراعی نیز از مهم ترین عوامل بروز اختلافات ملکی می باشد.

مهدیخانی با بیان اینکه در ۹ ماهه ابتدای امسال به طور میانگین سرقت در شهرستان ابهر کاهش ۲۰ درصدی روبرو بوده است، گفت: در این میان سرقت از منازل با ۶۵درصد، اتومبیل با ۵۳ درصد، سرقت از مغازه ها و اماکن به ترتیب با ۳۵ و ۱۸ درصد، با بیشترین کاهش مواجه بوده اند.

وی با اعلام اینکه میزان تصادفات در ابهر با کاهش ۵ درصدی مواجه بوده است، افزود: تا پایان پائیز سالجاری، ۱ کیلو ۷۱۸ گرم هروئین و ۲۸۳ گرم شیشه توسط ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است که این مقدار برای مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۹۱ و ۲۷۴ گرم بوده است. همچنین در ۹ ماهه ابتدای امسال یک میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال کالای قاچاق کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گشته با رشد مواجه بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی ابهر، پلیس را در خط مقدم مدیریت بحران ها دانست و تاکید کرد: مردم با اطمینانی که به نیروی انتظامی دارند در اکثر مواقع و رخدادها با ۱۱۰ تماس می گیرند و پلیس نیز در تمامی صحنه ها حضور فیزیکی قوی داشته است.

مهدیخانی با اشاره به نزدیکی روزهای پایانی سال، گفت: برای آخر سال و تعطیلات ایام عید، طرح های نوروزی در حال تدوین است و تلاش خواهیم کرد مانند سال های گذشته با ارائه خدمات مضاعف شبانه روزی در خدمت مردم باشیم.

وی با توصیه به خانواده ها برای پیشگیری از سرقت، گفت: تجهیز اتومبیل به لوازم ایمنی مانند دزدگیر و قفل فرمان، عدم پارک خودرو در نقاط خلوت و تاریک، نصب چشمی بر روی درب ورودی منازل، لزوم دریافت کارت شناسایی معتبر از مامورین و افرادی که به هر عنوان به منازل مراجعه می کنند از جمله مواردی است که توصیه می شود همشهریان عزیز با رعایت آن، از وقوع سرقت پیشگیری کنند.