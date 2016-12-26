عباس شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حامد شریفان نماینده راگبی خراسان شمالی در اردوی انتخابی تیم ملی دعوت‌شده و اگر در ترکیب هفت نفره تیم ملی قرار گیرد به رقابت‌های آسیایی اعزام می‌شود.

وی تصریح کرد: رقابت‌های رنکینگ قهرمانی آسیا ۱۸ اسفندماه امسال در قطر انجام و قرعه‌کشی این مسابقات پیش از شروع مسابقات رنکینگ آسیا در دوحه برگزار می‌شود تا تیم‌های شرکت‌کننده رقبای خود را شناسایی کنند.

معاون توسعه ورزش خراسان شمالی بابیان اینکه تمرینات آماده‌سازی تیم ملی در ورزشگاه تختی تهران آغاز می‌شود افزود:۳۰ بازیکن راگبی از سراسر کشور به این اردو دعوت‌شده‌اند که با تائید و نظر کادر فنی عازم رقابت آسیایی خواهند شد.

به گفته وی حامد شریفان، حسن صیاح، احمد عطایی و محب معصومی از خراسان شمالی و رضوی، نواب اسدزاده و هادی بختیاری از قم، امید زارع، مصطفی قدسیان، غلامرضا شاه‌حسینی و میثم خادم از فارس، پوریا جعفری از گیلان، عباس رسول‌زاده، هادی حسنجانی، حسن قاسمی، رضا بیات، بابک محمدی، افشین سراج، آرشام متقی نژاد، نعیم هرجابی، اکبر غلامی و شهرام بهزادی از تهران، احمد امیری و محمد آذر پور از لرستان و پیام عباسی و محمد صالح صیادی از کرمان اعضای دعوت‌شده به اردوی انتخابی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.