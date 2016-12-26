تیم بوکس گیلان از دور مسابقات حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی بوکس بزرگسالان کشور با قهرمانی تیم بوکس سیستان و بلوچستان و نائب قهرمانی و رده سومی تیم های تهران و آذربایجان غربی به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات که به میزبانی استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان برگزار شد ۱۶۰ بوکسور از سراسر کشورحضور داشتند.

استان گیلان نیز با چهار ورزشکار به نام های محمدکاسپور، رضا برومند، سید مجتبی حسینی و مختار دلیری و مربیگری داریوش ضیایی و عبدالله پوراسماعیل در این دوره از مسابقات حضور داشت که نتیجه مطلوب را کسب نکرده و از دور مسابقات حذف شدند.

نفرات برتر هر وزن در این مسابقات به اردوی تیم ملی بوکس ایران که در اواخر دی ماه جاری برگزار می شود دعوت شدند.