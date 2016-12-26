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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۶

در مسابقات رده بزرگسالان کشور؛

تیم بوکس گیلان از دور مسابقات حذف شد

تیم بوکس گیلان از دور مسابقات حذف شد

رشت- مسابقات بوکس رده بزرگسالان کشور با قهرمانی سیستان و بلوچستان و حذف بوکسورهای گیلانی از دور مسابقات به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی بوکس بزرگسالان کشور با قهرمانی تیم بوکس سیستان و بلوچستان و نائب قهرمانی و رده سومی تیم های تهران و آذربایجان غربی به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات که به میزبانی استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان برگزار شد ۱۶۰ بوکسور از سراسر کشورحضور داشتند.

استان گیلان نیز با چهار ورزشکار به نام های محمدکاسپور، رضا برومند، سید مجتبی حسینی و مختار دلیری و مربیگری داریوش ضیایی و عبدالله پوراسماعیل در این دوره از مسابقات حضور داشت که نتیجه مطلوب را کسب نکرده و از دور مسابقات حذف شدند.

نفرات برتر هر وزن در این مسابقات به اردوی تیم ملی بوکس ایران که در اواخر دی ماه جاری برگزار می شود دعوت شدند.

کد مطلب 3860617

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