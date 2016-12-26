  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

نچیروان بارزانی مطرح کرد؛

توسل به گزینه نظامی علیه «پ ک ک» مطرح است

توسل به گزینه نظامی علیه «پ ک ک» مطرح است

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از احتمال توسل به گزینه نظامی برای بیرون راندن اعضای گروه تروریستی «پ ک ک» از منطقه سنجار عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفت توسل به گزینه نظامی برای بیرون راندن اعضای گروه ترویستی «پ ک ک» از منطقه سنجار در نزدیکی موصل از گزینه های محتمل است.

وی گفت: در شرایط کنونی حضور پ ک ک در منطقه سنجار فقط موجب پیچیدگی اوضاع و افزایش بی ثباتی ها در منطقه می شود و مانع از برگشت مردم به خانه هایشان است. به همین دلیل ما قویا خواستار خروج پ ک ک از سنجار هستیم.

بارزانی گفت در این خصوص با بغداد و واشنگتن در تماس هستیم ولی هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.

وی مشکل اصلی را ذهنیت یزیدی های منطقه دانست که پذیرای پ ک ک نیستند.

بارزانی در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای اقلیم کردستان عراق حاضر به توسل به نیروی نظامی برای بیرون راندن پ ک ک از سنجار هستند، گفت: بله.

گفتنی است ترکیه نیز پیشتر با استقرار نیروهای خود در مرز عراق اعلام داشته بود که اجازه نخواهد داد سنجار تبدیل به پایگاهی برای گروه پ ک ک شود.

کد مطلب 3860628
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها