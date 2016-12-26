توسل به گزینه نظامی علیه «پ ک ک» مطرح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفت توسل به گزینه نظامی برای بیرون راندن اعضای گروه ترویستی «پ ک ک» از منطقه سنجار در نزدیکی موصل از گزینه های محتمل است.

وی گفت: در شرایط کنونی حضور پ ک ک در منطقه سنجار فقط موجب پیچیدگی اوضاع و افزایش بی ثباتی ها در منطقه می شود و مانع از برگشت مردم به خانه هایشان است. به همین دلیل ما قویا خواستار خروج پ ک ک از سنجار هستیم.

بارزانی گفت در این خصوص با بغداد و واشنگتن در تماس هستیم ولی هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.

وی مشکل اصلی را ذهنیت یزیدی های منطقه دانست که پذیرای پ ک ک نیستند.

بارزانی در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای اقلیم کردستان عراق حاضر به توسل به نیروی نظامی برای بیرون راندن پ ک ک از سنجار هستند، گفت: بله.

گفتنی است ترکیه نیز پیشتر با استقرار نیروهای خود در مرز عراق اعلام داشته بود که اجازه نخواهد داد سنجار تبدیل به پایگاهی برای گروه پ ک ک شود.