  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

افشای جنایات تروریست ها؛

گورهای دسته جمعی در مناطق شرقی حلب کشف شد

گورهای دسته جمعی در مناطق شرقی حلب کشف شد

وزارت دفاع روسیه از کشف چندین گور دسته جمعی در مناطق شرقی حلب سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت دفاع روسیه از برخی جنایات تروریست ها در شهر حلب سوریه پرده برداشت.

در همین راستا، وزارت دفاع روسیه تاکید کرد: چند گور دسته جمعی حاوی جنازه های ده ها سوری که مورد شکنجه های شدید و جنایات بسیار قرار گرفته بودند را در مناطق شرقی حلب کشف کرده است. همچنین برخی از جنازه ها غیر قابل تشخیص است و بیشتر آنها از طریق تیراندازی در سرشان جان باخته اند.

این وزارت خانه تصریح کرده است: ۷ انبار بزرگ در شهر حلب کشف شده است که برای تسلیح چندین گردان پیاده کفایت می کند. همچنین ۳ تانک و دو توپخانه و سکوهای پرتاب موشک به همراه چندین خمپاره و سامانه موشکی نیز به دست آمده است.

این در حالی است که پیش از این و قبل از خروج تروریست ها از مناطق شرقی حلب، جنازه ۲۱ شهروند سوریه که توسط گروه های تروریستی در مناطق السکری و الکلاسه اعدام شده اند، کشف شده بود که ۵ نفر آنها کودک و ۴ تن دیگر زن بوده اند.

گفتنی است، نیروهای ارتش سوریه پس از چند سال موفق شدند پنج شنبه شب گذشته شهر حلب را از چنگ تروریست ها پاکسازی و به صورت کامل آزاد کنند.

کد مطلب 3860633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها