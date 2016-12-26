روسیه کشاورزی کرمان را نجات می دهد/ صادرات نخستین محموله هوایی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چند روز قبل بود که خبری در خصوص پرداخت یکی دیگر از اقساط گوجه کاران جنوب کرمان که محصول خود را اردیبهشت ماه به سازمان تعاون خرید توافقی کرده بودند منتشر شد.

داستان تولید محصول کشاورزی در جنوب کرمان و در نهایت بدون مشتری ماندن این محصولات قصه ای قدیمی است که هر سال در گوش مردم کرمان خوانده می شود و مشکلات در دولت های مختلف ادامه داشته است.

در جنوب کرمان سالانه ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود که شامل انواع سیفی جات، مرکبات، خرما و محصولات باغی و گلخانه ای است.

روزنه امید برای حذف دلالان در بازار محصولات کشاورزی جنوب کرمان

میزان سطح زیر کشت زمین های کشاورزی این منطقه به حدی است که ۹۰ درصد مردم منطقه به کشاورزی اشتغال دارند و به جنوب کرمان هندوستان ایران گفته می شود اما هر سال با آغاز برداشت محصولات کشاورزی کشاورزان به دلیل نبود بازار مصرف مجبور می شوند محصولات خود را با قیمت اندک به دلالان بفروشند و یا نرخ آنقدر افت می کند که ترجیح می دهند که محصول را برداشت نکنند.

به همین دلیل با اجرای طرح مدیریت کشت، میزان تولید محصولات کنترل می شود در حالیکه این منطقه توان تولید میزان بیشتری محصول کشاورزی را دارد.

یکی از مشکلات موجود در کنار نبود بازار مصرف همزمان شدن زمان برداشت محصولات با استانهای مجاور و افزایش عرضه در مقابل تقاضا است که حل این مشکل نیاز به بازگشایی بازارهای مصرف جدید دارد

یکی از مشکلات موجود در کنار نبود بازار مصرف همزمان شدن زمان برداشت محصولات با استان های مجاور و افزایش عرضه در مقابل تقاضا است که حل این مشکل نیاز به بازگشایی بازارهای مصرف جدید دارد.

در دسترس نبودن بازارهای مصرف و وجود راه های ارتباطی محدود در این وضعیت به چالش عمده تبدیل شده است.

اما پس از سال ها رکود در زمینه احداث فرودگاه جیرفت در نهایت با پیگیری استاندار فعلی کرمان مشکلات پیش روی این فرودگاه رفع شد و حالا فرودگاه جیرفت برای استفاده هواپیماهای باربری و پهن پیکر آماده شده است و عملا امکان انتقال هوایی محصولات کشاورزی ایجاد شده است.

اگر نگاهی به بازار مصرف کشورهای حاشیه خلیج فارس بیندازید می بینید که تمام محصولات کشاورزی این کشورها از آفریقا و آمریکای جنوبی به منطقه وارد می شود و این در حالی که محصولات کشاورزی جنوب کرمان در همان زمان به دلیل عدم وجود مشتری در حال تخریب است و این یعنی ما در معرفی محصولات به بازار مصرف خوب عمل نکرده ایم.

یکی دیگر از بازارهای مصرف بازار روسیه است که به دلیل سردی هوا امکان کشت و تولید محصولات کشاورزی در این کشور وجود ندارد و جنوب کرمان می تواند تولید صادرات محور را در این خصوص در دستور کار قرار دهد.

ارسال نخستین محموله به مناطق سردسیر روسیه

در همین راستا بعد از سال ها صبر در نهایت نخستین محموله محصولات کشاورزی جنوب کرمان راهی روسیه شد.

چندی قبل تاجران روس تولید خیارهای جالیزی را برای مصرف در این کشور به کشاورزان سفارش دادند اما به دلیل تحریم های اروپا و آمریکا در قبال روسیه، ارزش پول روسیه سقوط کرد و امکان صادرات محصول از بین رفت اما در سال جاری بار دیگر با تثبیت وضعیت روبل تاجران روسی بار دیگر به جنوب کرمان آمدند و سفارش تولید خیار را تجدید کردند و این محصول بار هواپیما شد و به سمت روسیه ارسال شد.

این نقطه امید در حالی در کشاورزی جنوب کرمان روشن شده است که باید به چند نکته بسیار مهم برای تداوم صادرات در دستور کار قرار دهیم اول اینکه صادرات باید تولید محور باشد و دوم اینکه صنایع فرا دستی بخش کشاورزی به خصوص بسته بندی محصولات باید با جدیدت در جنوب کرمان مورد توجه قرار گیرد.

پیش از این نیز صادرات محصولات کشاورزی جنوب کرمان به کشورهای مختلف جهان انجام می شد اما بازار روسیه بازاری بکر است که باید با توجه به شرایط موجود در بازار آن را به دست آوریم

نماینده اداره کل گمرکات کرمان در شهرستان جیرفت در خصوص صادرات نخستین محموله کشاورزی به روسیه به خبرنگار مهر گفت: پیش از این نیز صادرات محصولات کشاورزی جنوب کرمان به کشورهای مختلف جهان انجام می شد اما بازار روسیه بازاری بکر است که باید با توجه به شرایط موجود در بازار آن را به دست آوریم.

مهدی نیکبخت ادامه داد: محموله صادر شده ۲۰ تن بود و امیدواریم وزن و دفعات صادرات افزایش یابد و شاهد تنوع محصولات در این زمینه نیز باشیم.

وی ادامه داد: گمرک آمادگی دارد همکاری خود را در این زمینه افزایش دهد و زیر ساخت های لازم با توجه به وجود فرودگاه کاملا فراهم است.

وی گفت: در سال جاری تا کنون ۶۰۰ تن انواع خرمای صادراتی نیز روانه بازارهای مصرف خارجی شده است و آماده همکاری و تسریع در ترخیص کالای کشاورزی هستیم.

جنوب کرمان از سرمایه گذاری در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استقبال می کند

فرماندار جیرفت نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه با پیگیری های استاندار کرمان کار تکمیل و بهسازی فرودگاه جیرفت انجام شد و حالا امکان استفاده از این فرودگاه برای هواپیمای پهن پیکر فراهم است و می توانیم انواع محصولات کشاورزی را در کوتاه ترین زمان ممکن به هر نقطه ای از جهان صادر کنیم.

احمد امینی روش ادامه داد: ما از سرمایه گذاران برای حضور در جیرفت برای سرمایه گذاری در زمینه صادرات محصولات دعوت می کنیم و در مقابل از کشاورزان هم می خواهیم محصولات صادرات محور و با کیفیت تولید کنند تا بتوانیم بهترین محصول را به بازار مصرف معرفی کنیم.

وی ادامه داد: در کنار روسیه که چندین بار تاجران این کشور از پتانسیل های ما بازدید و ظرفیت ها بررسی کرده اند آماده صادرات محصول به اروپا و آمریکا نیز هستیم و به خصوص در زمینه سیفی جات و سبزی در این خصوص قابلیت های بالایی در جنوب کرمان وجود دارد.

وی گفت: سرمایه گذارانی هم در حال فعالیت هستند و امکانات لازم در اختیار آن ها قرار می گیرد و تولید ارگانیک برای جذب بیشتر مشتریان اروپایی در دستور کار قرار گرفته است.

امینی روش خواستار برند سازی و بسته بندی شکیل محصولات کشاورزی و معرفی این تولیدات در نمایشگاه های مختلف موادغذایی و کشاورزی به بازار مصرف شد و افزود: با توجه به رفع تحریم ها حالا دست کشاورزان باز شده و بازارهای خارجی در دسترس قرار گرفته اند.

مناطق جنوبی کرمان که به محرومیت شهرت یافته اند با استفاده از قابلیت تولید صادرات محور حالا در آستانه یک جهش در بخش اقتصادی قرار گرفته اند.