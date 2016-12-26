به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله رشاد به شرح زیر است:

با کمال تاسف مطلع شدیم عالم جلیل‌القدر، آیت‌الله سیدکاظم حسینی‌میانجی(ره) مسوول مکرم مدرسه‌ی علمیه‌ی نبی اعظم(ص) تهران، دار فانی را وداع گفته‌اند.

ایشان که از تلامذه‌ی مرجع مجدِّد شیعه مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی(قدّه) و نیز مرحوم آیت‌الله محقق‌داماد(قدّه) بودند، عمر با برکت خویش را، صرف تربیت نفوس و خدمات علمی و دینی و پشتیبانی بی دریغ از رهبری حضرت امام خمینی(قدّه) و آرمان‌های انقلاب اسلامی در نواحی مختلف کشور کردند.

سوگمندانه این ضایعه‌ی مولمه را به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی(دام‌ظله)، حوزه‌های علمیه و دلبستگان و وابستگان سوگوار آن روحانی خلیق و خدوم، خاصه حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن حسینی‌میانجی تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای ایشان صبر و سلامت، و برای آن فقید سعید، غفران و حشر با اولیای الهی را مسالت می‌دارم.

علی‌اکبر رشاد

رئیس شورای حوزه‌های علمیه‌ی استان تهران

۶/ ۱۰/ ۹۵