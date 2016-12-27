از کودکی آرزو داشتم با سیرک سفر کنم/ یادآوری امید با «سیرک سیار»

گلستانی درباره اجرای نمایش «سیرک سیار» در تالار هنر به خبرنگار مهر گفت: این نمایش داستان پسر ی است که با پدربزرگ و مادربزرگش وارد سیرک می شود. جذابیت ها و دیدنی های سیرک او را مجذوب کرده و آرزو می کند در سیرک بماند تا بتواند برنامه های بامزه انجام دهد و هر روز با سیرک سیار از این شهر به شهر دیگر برود.

وی اضافه کرد: جدا از اینکه می دانید تئاتر برای کودکان و نوجوانان از دغدغه های همیشگی و اصلی من است، یکی از دلایل انتخاب متن «سیرک سیار» این بود که به کودکان یادآوری کنم برای رسیدن به آرزوها باید امید داشت و برای آن تلاش کرد. راستش ماندن در سیرک و سفر از این شهر به شهر دیگر، آرزوی کودکی من نیز بود. ضمنا همیشه دوست داشتم نمایشی با محوریت سیرک کار کنم چون سیرک شکلی از نمایش است که بسیار جذاب، مفرح و شگفتی آفرین است.

این بازیگر و کارگردان تئاتر تأکید کرد: نمایش «سیرک سیار» برای کودکان فضایی فانتزی و موزیکال دارد و من سعی کردم در این نمایش به فضای سیرک وفادار باشم.

گلستانی ادامه داد: نمایش «سیرک سیار» فضایی شاد و فانتزی دارد که امیدوارم نه تنها برای بچه ها جذاب باشد، بلکه آدم بزرگ ها هم بتوانند اندکی در دنیای پر از شور سیرک و کودکی پرواز کنند.

وی در پایان درباره تعداد بازیگران و شخصیت های این اثر نمایشی گفت: این نمایش دارای ۸ بازیگر اصلی، ۶ دلقک و ۵ رقصنده است.

بازیگران «سیرک سیار» به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: مهرداد باقری، سامان توحیدی، تارا حیدری، مینووش رحیمیان، میلادرمضانی، حمیدرضا سنگیان، امید مباشری، رضا مدنی و آرین ناصری مهر. دلقک ها: پریناز بابایی، پانیذ تاجبخت، سینا حکیمی، ابوالفضل شفیعی زاده، پروین محمدی، علیرضا مرشدی ها. گروه حرکت: محمد پورا، سامان توحیدی، محسن شاهب، پوریا بابایی و مهران مهرور.

منوچهر شجاع طراحی صحنه، پرستو گلستانی طراحی لباس، محمدرضا شریفی و علیرضا شریفی طراحی حرکت، حسین تبریزی طراحی گریم، علی اشرف سمایی طراحی نور، امیر اسمی طراحی پوستر و بروشور، رامین عبدالهی و سهند بهادری آهنگسازی و تنظیم، امیر خدامی، مهدیه خالقیان و محمدرضا کریمی عکاسی و تارا حیدری، مرتضی برزگرزادگان و حمیدرضا سنگیان گروه کارگردانی، زهرا شایان فر مشاوره رسانه ای، فریبا جدید مدیریت روابط عمومی و شهرآشوب مفتاحی امور هماهنگی نمایش «سیرک سیار» را بر عهده دارند.

پرستو گلستانی ترانه سرایی این نمایش را هم انجام داده است.

وی سال ۹۳ نمایش «سفر رویایی کوتوله ها» را در تالار هنر به صحنه برد.