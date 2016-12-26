پرداخت ۸۰۵ مورد تسهیلات نوسازی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سهمیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در سال گذشته برای تسهیلات مسکن روستایی در بخش تخریب و بازسازی سه هزار و ۲۰۰ مورد بود.

وی بیان داشت: در این بخش نیز تاکنون پرداخت تسهیلات به ۲هزار و ۵۶۳ متقاضی تحقق یافته و تسهیلات دریافت کرده اند.

محنایی اظهار داشت: بانک صادرات استان در زمینه ارائه تسهیلات مسکن روستایی اقدامی انجام نداده است.

وی افزود: سهمیه تسهیلات پرداختی این بانک در سال جاری ۴۷۵ مورد بوده که در این راستا اقدامی انجام نشده است.

محنایی تصریح کرد: تصویب ساخت پنج هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی روستایی برای مددجویان از مصوبات سفر هیئت دولت بود که در این راستا همکاری بانکهای استان در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن مددجویان کمیته امداد امام(ره) در روستاها باید بیشتر شود.