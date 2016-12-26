به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی نوبت صبح و عصر امروز مجلس که به ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص داشت، مانند جلسات گذشته با حاشیه های جالبی همراه بود.

مهمترین نکته جالب توجه جلسه امروز برای خبرنگاران و نمایندگان، شوخی های یکی در میان علی لاریجانی رئیس مجلس بود که نشان می‌داد، امروز حال آقای رئیس مساعدتر از روزهای گذشته است؛ از جمله اینکه هنگام رای گیری برای تبصره ۴ ماده ۳۵ لایحه، لاریجانی یکایک نمایندگان ایستاده در جلوی صحن را صدا می‌کرد و هر کدام را با یک جمله، توصیه به رای دادن می‌کرد.

وی با خنده خطاب به محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری گفت: آقای زاهدی بفرمایید رای بدهید، به شان علمی‌تان بر نمی‌خورد، یا به پژمان فر رئیس کمیسیون فرهنگی هم گفت: آقای پژمان فر، بفرمائید رای بدهید این یک حرکت فرهنگی و مکتبی است.

لاریجانی به عزت الله یوسفیان ملا نماینده همشهری خودش نیز گفت: بفرمایید رای بدهید، هم برای اسلام خوب است و هم برای مازندران.

البته گویا اصرارهای رئیس مجلس برای رای دادن چندان هم تاثیری نداشت، چرا که ساعتی بعد لاریجانی جدی‌تر از قبل و با گلایه خطاب به نمایندگان گفت: آقایان بیشتر در رای‌گیری مشارکت کنند؛ تا حالا به طور متوسط ۵۰ درصد به مواد رای نداده‌اند! از این مهمتر که چیزی برای مملکت نداریم که بخواهیم بررسی کنیم.

در میانه جلسه علنی نوبت صبح مجلس، هنگامی که حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور در انتهای صحن و در بین صندلی نمایندگان مشغول صحبت با آنها بود، لاریجانی وی را صدا کرد و گفت: «آقای امیری صندلی شما این جلوست، بفرمایید جلو، همین کارها را می‌کنید که علیه شما شعار می‌دهند». این کنایه توام با خنده رئیس مجلس، در واقع اشاره ای بود به سخنرانی اخیر امیری در شهر یزد که باعث اعتراض جمعی از نمازگزاران شده بود؛ البته نمایندگان استان یزد هم امروز دور صندلی امیری جمع شده بودندو گویا در حال دلجویی از وی به خاطر حواشی پیش آمده در سخنرانی او بودند.

از نکات برجسته جلسات بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس که در هفته گذشته و دیروز و امروز به طور واضح به چشم می خورد، حضور مستمر لاریجانی برای اداره جلسه بوده است؛ به گونه ای که آقای رئیس کمتر دل می‌کرد که اداره جلسه را به دو نایب رئیس خاص خود یعنی پزشکیان و مطهری بسپارد.

شوخی های رئیس مجلس در جلسه نوبت عصر هم ادامه داشت. هنگام بررسی ماده ۴۱ لایحه که به موضوع بیمه محصولات کشاورزی و سیاستگذاری های این بخش اختصاص دارد، هنگامی که صحبت از میزان کارمزد تسهیلات کشاورزی بود، یکی از نمایندگان از انتهای صحن فریاد زد «این موضوع خطرناک است». لاریجانی هم خطاب به وی با خنده پاسخ داد: «خطرناک است؟ کجای آن خطرناک است؟ من و شما اینجا نشسته ایم، خطری ندارد».

دقایقی بعد، هنگامی که بحث بر سر این ماده بالا گرفته بود، رئیس مجلس این بار در میان شوخی های خود خطاب به نمایندگان، کنایه ای هم به دولت زد. وی گفت: «یک چیزی بگویید که به این دولت بخورد! این چیزی که شما می‌گویید، دولت نمی‌تواند اجرا کند».

اما شاید حاشیه ای ترین اتفاق جلسه نوبت عصر، شوخی نابجای محمد خدابخشی سخنگوی جوان و دور اولی کمیسیون تلفیق بود که پس از اظهارات جمالی نوبندگانی نماینده پزشک عضو کمیسیون امنیت ملی درباره ماده ۴۱ برنامه (سیاستگذاری محصولات کشاورزی)، هنگامی که خدابخشی قصد اعلام مخالفت کمیسیون را داشت با کنایه گفت: «همکاران پزشک چگونه به فکر مشکلات کشاورزی افتاده اند!»

این کنایه سخنگوی کمیسیون تلفیق باعث بهم ریختن صحن و فریادهای اعتراض نمایندگان پزشک از جمله جمالی نوبندگانی شد، تا جایی که باعث عذرخواهی خدابخشی شد.

رئیس مجلس هم گفت: «آقای خدابخشی شوخی کرد، به دل نگیرید»، اما این عذرخواهی هم مورد قبول واقع نشد، تا هنگامی که جمالی نوبندگانی از رئیس مجلس برای پاسخ وقت گرفت.

جمالی در حالی که از عصبانیت نفس نفس می زد، اظهارداشت: «ما نماینده هستیم و حق داریم درباره عموم مسائل کشور اظهارنظر کنیم و قطعاً ما پزشکان بیشتر از امثال ایشان (خدابخشی) از مسائل خبر داریم و حتماً IQ بالاتری داشتیم که پزشک شدیم».

در حالی که نمایندگان با فریاد احسنت احسنت، جمالی را همراهی می کردند، لاریجانی هم با خنده خطاب به وی گفت: «بر منکرش لعنت».

دقایقی بعد هم باز خدابخشی به سراغ جمالی نوبندگانی رفت و در فضایی که انگار در حال دلجویی از وی بود با او صحبت کرد.

اما با وجود گذشت چند روز از مطرح شدن اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و عذرخواهی وی از اشتباه در برخی استراتژی های برجام، هنوز سایه این اتفاق بر جلسات مجلس و حاشیه های آن سنگینی می کند؛ تا جایی که امروز علیرضا رحیمی نماینده اصلاح طلب تهران به میان خبرنگاران آمد و با آنها نشست گذاشت.

وی با بیان اینکه نباید اعتبار کمیسیون امنیت ملی مجلس را به ثمن بخس تخریب دولت و کشور از بین برد، نکته ای هم گفت که جالب توجه بود؛ رحیمی خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی که معیشت و نان شب دغدغه مردم است، موج‌سواری بر روی برجام اقدام پسندیده ای نیست».

این نماینده اصطلاح طلب در حالی این سخن را می گفت که رئیس دولت یازدهم همین روزها هم تقریباً در هر سخنرانی خود مدام موضوع برجام و آثار و برکات آن را مطرح و منتقدان را به باد کنایه می‌گیرد.

سنگینی و خستگی جلسات بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس باعث شد تا امروز مجلس در نوبت سوم (شب)، جلسه علنی نداشته باشد و این زمان به بررسی بودجه ۹۶ در کمیسیون تلفیق بودجه اختصاص یابد، اما پس از آنکه مشخص شد کمیسیون تلفیق بودجه جلسه ندارد، لاریجانی از نمایندگان خواست تا شب را هم بمانند و جلسه بررسی برنامه ششم را ادامه دهند، اما نمایندگان فقط با ۲۶ درصد آراء با حرف رئیس خود موافقت کردند.

لاریجانی هم با عبارت «بدجوری رای نیاورد» اظهار داشت: انگار خیلی خسته هستید!

به این ترتیب، نمایندگان رفتند تا صبح فردا باز درگیر بررسی برنامه ششم و سر و صداهای آن شوند.