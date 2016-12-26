۱۰ دی ۵۷ نقطه عطفی در تاریخ انقلابی مردم ورامین است

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالروز شهادت شهدای حماسه ۱۰ دی سال ۵۷ شهرستان ورامین، مسئولان این شهرستان عصر دوشنبه با حضور در بیت شهیدان مسعود میرزایی، اکبر سهم دینی و ابوالفتح گلعباسی بر ادامه یافتن راه شهدا تأکید کردند.

در این دیدارها که حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و امیر پورجوادی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین حضور داشتند با تجلیل از حماسه آفرینی شهدای ۱۰ دی این منطقه، بر توسعه و تعمیق فرهنگ شهادت تأکید شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۹ و ۱۰ دی شهرستان ورامین در این دیدارها اظهار داشت: خانواده معظم شهدا مایه برکت و عزت برای نظام اسلامی هستند و باید مسئولان ارتباط خود را با این خانواده ها حفظ کنند.

وی افزود: ۱۰ دی سال ۵۷ یکی از نقاط عطف تاریخ انقلابی مردم ورامین است و مردم این خطه در این واقعه نشان دادند که بهترین سرمایه های خود را در راه دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی فدا می کنند.

محمودی ادامه داد: شهیدانی نظیر شیرازی، کریمی، گلعباسی، میرزایی و سهم دینی از شهدای شاخص این منطقه محسوب می شوند که خون مطهرشان درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کرد و بدون تردید عزت امروز ایران اسلامی مرهون خون مطهر شهدا است.

امیر پورجوادی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین نیز در این دیدارها با اشاره به خدمات ارائه شده به خانواده معظم شهدا اظهار داشت: امروز بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمت به خانواده شهدا را وظیفه خود می داند.

وی افزود: امروز خدمات خوبی در بخش های درمانی و تحصیلی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران ارائه می شود و تمام تلاش مجموعه بنیاد شهید، توسعه خدمات ارائه شده به جامعه ایثارگران است.