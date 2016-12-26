واتفورد و کریستال پالاس امتیازات را تقسیم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس روز دوشنبه با برگزاری دیدار تیم های واتفورد و کریستال پالاس آغاز شد که این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

یوهان کابایه در دقیقه ۲۶ برای کریستال پالاس گلزنی کرد. در دقیقه ۳۷ نیز کریستین بنتکه یک ضربه پنالتی را برای کریستال پالاس از دست داد. در دقیقه ۷۱ نیز تروی دی نیز از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند.

کریستال پالاس که اخیرا سم آلاردایس را بعنوان سرمربی جدید خود انتخاب کرده است در آستانه یک برد خارج از خانه بود که آن را با تساوی عوض کرد.