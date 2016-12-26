تسریع در حل مشکلات بیمارستان شهدای پاکدشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا چوبداری معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان پاکدشت ظهر دوشنبه در بیمارستان تخصصی شهدای این شهرستان حاضر و از نزدیک با مسئولین بخش های مختلف دیدار و گفتگو پرداخت.

چوبداری در این بازدید با بیان اهمیت مشاهده مشکلات و حل سریع آن گفت: نباید مشکلات را پنهان کرد، بلکه برای رفاه مردم باید هرچه سریع تر حل شود.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان پاکدشت افزود: این بازدید با هدف آشنایی با کمبودهای این مرکز درمانی و عیادت از بیماران بستری در این بیمارستان انجام شده است.

وی از ادامه بازدیدهای سرزده خبر داد و گفت: این بازدیدها برای رفع سریعتر معضلات و مشکلات پیش روی مردم انجام شده است و تا رفع کامل آن در شهرستان پاکدشت ادامه خواهد داشت.

چوبداری متذکر شد: میزان رضایت مندی بیماران کارنامه عملکرد بیمارستان را مشخص می کند و امیدوارم رتبه بیمارستان شهدای پاکدشت در این مورد موفق باشد.