چلسی مقابل بورنموث پیروز شد/ برد خانگی منچستر یونایتد و آرسنال

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس روز دوشنبه ادامه یافت که در یکی از دیدارهای مهم تیم چلسی در ورزشگاه استمفورد بریج برابر بورنموث به برتری ۳ بر صفر دست یافت.

پدرو (۲۴ و ۹۳) و ادن هازارد (۴۹ - پنالتی) گل های تیم چلسی را در این بازی به ثمر رساندند. آبی پوشان لندنی با این برد ۴۶ امتیازی شدند و با اقتدار در صدر جدول باقی ماندند.

تیم منچستر یونایتد نیز در ورزشگاه اولدترافورد با حساب ۳ بر یک مقابل ساندرلند برنده شد. دالی بلیند (۳۹)، زلاتان ابراهیموویچ (۸۲) و هنریک مخیتاریان (۸۶) برای شیاطین سرخ گلزنی کردند. فابیو بورینی در دقیقه ۹۱ تنها گل ساندرلند را وارد دروازه تیم مورینیو کرد. این برد جمع امتیازات منچستر یونایتد را به عدد ۳۳ رساند.

آرسنال هم در ورزشگاه امارات پذیرای وست برومویچ بود و به سختی این تیم را با شکست یک بر صفر بدرقه کرد. اولیویه ژیرو در دقیقه ۸۷ تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.

توپچی های لندن بعد از این برد ۳۷ امتیازی شدند و در رده سوم جدول قرار گرفتند.

نتایج دیدارهای همزمان روز دوشنبه به شرح زیر است:

* آرسنال یک - وست برومویچ صفر

* برنلی یک - میدلزبورو صفر

* چلسی ۳ - بورنموث صفر

* منچستر یونایتد ۳ - ساندرلند یک

* سوانزی یک - وستهام ۴

* لستر سیتی صفر - اورتون ۲