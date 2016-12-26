سلامت جامعه در گرو نظام خانواده قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی راشدی عصر دوشنبه در همایش نماز و کاهش آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده است، اظهار کرد: اگر خانواده بر اساس ارزش ها پایه‌گذاری شوند، جامعه نیز سالم می‌شود و برای استحکام جامعه، ابتدا باید نظام خانواده قوی باشد.

امام جمعه چالوس با تأکید بر اینکه هرچه دینداری ضعیف شود، خانواده ها، سست تر می شود، تصریح کرد: امروز بنای خانواده ها چه در ایران و چه در دنیا با مشکل روبرو شده است، چون معنویت در خانواده‌ها کمرنگ شده است و دین تأثیری در اداره آنها ندارد.

این مسئول در ادامه با اشاره به آیاتی از قرآن در مورد خانواده یادآور شد: سکونت، آرامش و وبستگی در خانواده از ویژگی‌هایی است که قرآن ذکر کرده است، البته به شرطی که بر پایه دین برپا شود.

راشدی با بیان اینکه نماز آنچنان مهم است که پیامبر اکرم (ص) آن را نور چشم خود می‌داند، خاطرنشان کرد: بر اساس قرآن نماز انسان را از بدیها حفظ می‌کند، البته اگر با خشوع در برابر خدا همراه بوده، دایمی باشد.

وی در پایان گفت: امروز اگر آسیبهای اجتماعی وجود دارد و آمار های طلاق، اعتیاد و روابط نادرست خانوادگی بالا است، به علت کمرنگ شدن معنویت در خانواده ها است.