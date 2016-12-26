بارش برف خوزستان/ بارش باران تا آخر هفته ادامه دارد

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته میزان بارندگی در دزفول ۱۸.۴ میلی متر، بستان ۱۴.۶میلی متر، اهواز ۲۰ میلی متر، مسجدسلیمان ۳۲میلی متر، رامهرمز ۴ میلی متر، ماهشهر ۶ میلی متر و شوشتر نیز ۳۰ میلیمتر بوده است.

وی افزود: میزان بارندگی در شهر ایذه ۲۹ میلی متر، اندیمشک ۲۰میلی متر، شوشتر ۳۰ میلی متر، دهدز ۱۱میلی متر، لالی ۵۳ ملی متر، شوش ۱۴ میلی متر و گتوند نیز ۳۸ میلی متر بارندگی داشته اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: بارش ها تا روز چهارشنبه این هفته ادامه دارد و طبعا در مناطق شمالی و شرقی خوزستان از شدت بیشتری برخوردار است.

بهادری بیان کرد: امروز در ارتفاعات خوزستان بارش ها به صورت برف بوده و شهرهای ایذه، دهدز و مسجدسلیمان این برف را تجربه کردند.

وی با اشاره به مواج بودن خلیج فارس عنوان کرد: انتظار می رود موج بارشی جدید از شنبه وارد استان شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد: طی ۲۴ ساعت گذشته امیدیه با دمای هوای ۲۸ درجه سانتیگراد و دهدز با دمای هوای هشت درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای استان بودند.

بهادری گفت: پیش بینی می شود حداکثر دمای هوای اهواز امروز به ۲۵ درجه سانتیگراد و حداقل دمای فردای این شهر به ۱۴ درجه سانتیگراد برسد.