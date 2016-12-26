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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد:

بارش برف خوزستان/ بارش باران تا آخر هفته ادامه دارد

بارش برف خوزستان/ بارش باران تا آخر هفته ادامه دارد

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان بابیان اینکه شهرستان لالی رکورددار بارش‌ها در این استان بود از ادامه بارش باران در استان خوزستان خبر داد.

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته میزان بارندگی در دزفول ۱۸.۴ میلی متر، بستان ۱۴.۶میلی متر، اهواز ۲۰ میلی متر، مسجدسلیمان ۳۲میلی متر، رامهرمز ۴ میلی متر، ماهشهر ۶ میلی متر و شوشتر نیز ۳۰ میلیمتر بوده است.

وی افزود: میزان بارندگی در شهر ایذه ۲۹ میلی متر، اندیمشک ۲۰میلی متر، شوشتر ۳۰ میلی متر، دهدز ۱۱میلی متر، لالی ۵۳ ملی متر، شوش ۱۴ میلی متر و گتوند نیز ۳۸ میلی متر بارندگی داشته اند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: بارش ها تا روز چهارشنبه این هفته ادامه دارد و طبعا در مناطق شمالی و شرقی خوزستان از شدت بیشتری برخوردار است.

بهادری بیان کرد: امروز در ارتفاعات خوزستان بارش ها به صورت برف بوده و شهرهای ایذه، دهدز و مسجدسلیمان این برف را تجربه کردند.

وی با اشاره به مواج بودن خلیج فارس عنوان کرد: انتظار می رود موج بارشی جدید از شنبه وارد استان شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد: طی ۲۴ ساعت گذشته امیدیه با دمای هوای ۲۸ درجه سانتیگراد و دهدز با دمای هوای هشت درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای استان بودند.

بهادری گفت: پیش بینی می شود حداکثر دمای هوای اهواز امروز به ۲۵ درجه سانتیگراد و حداقل دمای فردای این شهر به ۱۴ درجه سانتیگراد برسد.

کد مطلب 3860718

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