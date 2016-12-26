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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۵

مدیر امور اراضی مازندران:

۴۰۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی مازندران سنددار می‌شود

۴۰۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی مازندران سنددار می‌شود

ساری - مدیر امور اراضی مازندران گفت: چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین‌های زراعی و باغی شهرستان بهشهر به منظور سنددار کردن و بارگذاری در بانک اطلاعات ثبت اسناد و املاک استان ارسال شد.

رضا دوستی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای کاداستر در چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین‌های زراعی و باغی شهرستان بهشهر به منظور سنددار کردن و بارگذاری در بانک اطلاعات ثبت اسناد و املاک استان ارسال شد.

وی ادامه داد: این اطلاعات در قالب فایل GIS تهیه شده و و در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک قرار گرفت.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: عملیات میدانی ۱۳ هزار هکتار از زمین‌های زراعی و باغی برای اجرای طرح کاداستر در این شهرستان در حال انجام است.

دوستی اضافه کرد: تاکنون اطلاعات توصیفی و عملیات نقشه‌برداری بیش از چهار هزار هکتار از زمین‌های زراعی و باغی این شهرستان برای اجرای طرح کاداستر در شهرستان بهشهر انجام شده است.

کد مطلب 3860729

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