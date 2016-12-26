اعطای بن نقدی به سوادآموزان بشرویه/ ۲۸ سوادآموز جذب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضوانیان عصر دوشنبه در جلسه مشترک شورای پشتیبانی و گروه بهبود کیفیت سوادآموزی شهرستان گفت: در طول سال گذشته اقدامات مفیدی با همکاری اعضای شورای پشتیبانی و گروه بهبود کیفیت سوادآموزی و دستگاه های اجرایی مرتبط در راستای امر سوادآموزی انجام شد.

وی بیان کرد: در دوران قبل از انقلاب تنها ۳۰ درصد از بانوان جامعه باسواد بودند اما بعد از انقلاب این آمار به ۷۰ درصد رسید، هم اکنون نیز نرخ با سوادی در کشور حدود ۹۰ درصد و در استان ۹۷ درصد است.

وی عنوان کرد: به طور کلی حدود ۸۰۰ نفر در استان بی سواد هستند.

رضوانیان اظهار داشت: خواندن و نوشتن تنها یک ابزار است و سواد محسوب نمی شود لذا ما باید در بحث اخلاق و مهارت های اجتماعی افراد نیز کار کنیم که این از جمله اهداف نهضت سوادآموزی است.

مدیر آموزش و پرورش بشرویه گفت: برای باسواد کردن افراد جامعه دولت طرح های مختلفی را در نظر گرفته است که در حال حاضر با در نظر داشتن طرح تشویقی به دنبال باسواد کردن افراد است.

وی افزود: در این طرح بن نقدی به مبلغ یک میلیون تومانی برای هر فرد در نظر گرفته می شود که در صورت فراگیری علم در محدوده زمانی که خود تعیین می کنند به افراد تعلق می گیرد.

رضوانیان بیان کرد: دولت مصمم است تا وضعیت افراد بی سواد را در جامعه هرچه سریعتر مشخص کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشرویه گفت: برخی از افراد بی سواد پس از شناسایی در صورت عدم تمایل برای فراگیری علم و دانش با مسئولیت خود تعهدنامه ای را مبنی بر عدم تمایل سوادآموزی امضا می کنند و بدین طریق از نام آنها از سامانه افراد بی سواد خارج می شود.

وی افزود: عده دیگری نیز هستند که به دلیل داشتن مشکلات ذهنی یا جسمی و حرکتی قادر به فراگیری علم نمی باشند که درصورت وجود چنین افرادی دو کارشناس وضعیت فرد را مبنی بر عدم توانایی وی برای فراگیری دانش تایید کرده و نام فرد از سامانه افراد بی سواد خارج خواهد شد.

رضوانیان بیان کرد: در حال حاضر ۷۰ واحد آموزشی این شهرستان در نقاط مختلف شهر در اختیار بحث سوادآموزی است.

وی با اشاره به اینکه دولت برای سوادآموزی هزینه های خوبی کرده است گفت: در این راستا امکانات و سایر وسایل از جمله، کتاب، دفتر و... به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می گیرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشرویه گفت: سال ۹۴ تعداد ۲۶ نفر بی سواد شهرستان جذب آموزش های سواد آموزی شده اند.

وی بیان داشت: امسال نیز تعداد ۲۸ نفر جذب شده اند که ۱۰ نفر در دوره انتقال و ۱۰ نفر در دوره تحکیم هستند.

وی افزود: درحال حاضر ۱۰ مربی کارآموزش افراد بی سواد را عهده دار هستند که ۳ نفر از مربیان آموزش و پرورش و هفت نفر از نیروهای بسیج سازندگی هستند.

رضوانیان اظهار داشت: هم اکنون از آمار باقی مانده افراد بی سواد شهرستان ۹ نفر دارای مشکل جسمی حرکتی بوده و ۷ نفر نیز شناسایی نشده و وضعیت آنان مشخص نیست.

علیرضا زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه هم در این جلسه گفت: با پیشرفت جامعه امروز بایستی تلاش کنیم تا فرد بی سوادی در شهرستان وجود نداشته باشد.

وی افزود: نظام برای سوادآموزی افراد بی سواد بسیارهزینه کرده است چراکه این امر در جامعه امروز بسیار حائز اهمیت است.

زمان زاده از مسئولان خواست تا هرچه سریعتر در جهت باسواد شدن تمام افراد بشرویه تلاش کنند تا در آینده ای نه چندان دور شهرستان فاقد حتی یک فرد بی سواد باشد.