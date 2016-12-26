به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله آلبوغبیش عصر امروز دوشنبه در جلسه ساماندهی و مناسب سازی اماکن ویژه معلولان با انتقاد از نامناسب بودن اکثر پیاده روهای سطح شهر شادگان به دلیل رعایت نکردن اصول ساختمان سازی و ضوابط و مقررات شهرسازی و ناهمسان بودن ارتفاع کف ساختمانها، نسبت به سطح پیاده رو که در بعضی جاها این اختلاف بیشتر از یک متر است، تذکر داد.

وی یادآور شد: رعایت جزئیات فنی شهرسازی طبق قوانین سازمان نظام مهندسی و مقررات ساختمان و آیین نامه های ابلاغی راه و شهرسازی در این شهر الزامی است.

آلبوغبیش با اشاره به مقررات فنی و کنترل شهرسازی برضرورت تامین دسترسی مناسب برای استفاده معلولان جسمی و حرکتی در کلیه ساختمانهای دولتی و اماکن عمومی برابر مفاد قانون برنامه های توسعه کشور تأکید کرد و افزود: شهرداران باید همه سازندگان را به رعایت کامل اصول فنی و مقررات شهرسازی ملزم کنند.

معاون فرماندار شادگان در ادامه مناسب سازی محیط در شهرها را ضرورتی انکار ناپذیر عنوان کرد و افزود: ورودی ادارات و اماکن عمومی بویژه بانک های شهرستان برای تردد جانبازان و معلولان مناسب نیست و لازم است ضمن مناسب سازی اماکن موجود، در ساخت و سازهای دولتی و عمومی جدید باید مسیر رفت و آمد این عزیزان در نظر گرفته شود.

