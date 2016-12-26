سنگینی ترافیک در آزادراه کرج محدوده پل کلاک و حصارک

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک سنگین است.
وی در ادامه وضعیت ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل حصارک و محدوده میدان امام حسین(ع) در ورودی شهر کرج را سنگین اعلام کرد.
سرهنگ اکبری وضعیت تردد در دیگر محورهای مواصلاتی استان را عادی و روان گزارش کرد.
رئیس پلیسراه استان البرز با توجه به صدور اطلاعیهای اداره کل هواشناسی استان مبنی بر بارش برف و باران که منجر به لغزندگی سطح جادهها خواهد شد از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان را دارند خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و داشتن سرعت مطمئنه از بروز حوادث جلوگیری کنند.
وی از رانندگانی که قصد عبور از محور های کوهستانی و برفگیر بهویژه محور چالوس را دارند خواست زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.
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