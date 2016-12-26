وجود حتی یک نفر بی سواد در همدان برازنده این استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر دوشنبه در شورای پشتیبانی سوادآموزی استان همدان با بیان اینکه حتی آمار یک بی سواد در همدان نیز زیاد است و شایسته همدان نیست که بی سواد داشته باشد، گفت: هیچ استانی مانند استان همدان به آموزش و پرورش توجه نکرده بطوری که طی دوسال اخیر، اعتبارات آموزش و پرورش ۳۰ و ۳۵ درصد افزایش یافته است و نمی پذیرم که گفته شود به آموزش و پرورش کمتر توجه شده است.

وی بابیان اینکه در برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی و همچنین برنامه توسعه پنج ساله، دانایی محوری از جمله تاکیدات نظام چه در زمان امام خمینی(ره) و چه در حال حاضر است، گفت: امروزه در کشور آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار شامل اعتیاد و طلاق مورد شناسایی قرار گرفته است.

وی همچنین بابیان اینکه باید در واگذاری سالن های ورزشی نیمه تمام آموزش و پرورش استان تسریع شود، گفت: بنا به گفته رئیس جمهور سازمانها گاهی در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی کوتاهی می کنند درحالی که مدیران استان نبایددر واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی کوتاهی کنند.

استاندار همدان تاکید کرد: اعتبارات آموزش و پرورش و نوسازی استان همدان برای سال ۹۶ باید به خوبی بررسی، پیش بینی و لحاظ شود.

نیکبخت بابیان اینکه در دو سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان برای تجهیز و بهینه سازی تجهیزات هنرستان دیباج اختصاص یافت، گفت: دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش و سواد آموزی کارهای بی نظیری انجام داده و توجه ویژه ای به دانایی محوری دارد.

وی بابیان اینکه استان همدان در بسیاری از شاخص های سواد آموزی، دارای رتبه است، گفت: مصوبات شورا باید مطالعه شده و قابلیت اجرایی داشته باشد.

استاندار همدان با بیان اینکه مبنا و مبدأ هر توسعه ای آموزش و پرورش است، گفت: تولیدی کردن بخشی از فعالیتهای هنرستان ها کار درست و شایسته ای است و اگر با ظرافت و حساسیت این کار عملیاتی شود، ارزشمند است و قابلیت حمایت دارد.

وی با بیان اینکه امیدواریم با نیت خدمت به آموزش و پرورش بتوانیم به مصوبات شورای آموزش و پرورش تحقق بخشیم، اضافه کرد: به طور حتم اگر یک فرد هنرستانی به صورت عملی فعالیت کند این کار منجر به ایجاد علاقه، کسب تخصص و مهارت در فرد می‌شود.

وی با بیان اینکه در بخش نوسازی و تجهیز مدارس استان تلاش‌های خوبی صورت گرفته است، اظهار اشت: از مسوولان آموزش و پرورش خواستاریم برای جذب اعتبارات ملی تلاش وافر داشته باشند چراکه فقط ۱۳ درصد از کل اعتبارات عمرانی کشور سهم کل استانهای کشور است و ۸۷ درصد از این اعتبارات در مرکز متمرکز است که باید تلاش شود از این اعتبارات برای استان جذب کنیم.

استاندار همدان در خصوص مطرح شدن برنامه مسدودی مبانی بی‌سوادی در استان نیز عنوان کرد: این برنامه کار درست و بجایی است که اگر در این خصوص فعالیتی صورت نگیرد هیچ وقت در ریشه‌کن شدن بی‌سوادی به صفر نمی رسیم.