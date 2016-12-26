هلاکت ۲۵ داعشی در حومه حمص/کشته شدن ۶۰ نیروی دموکرات در الرقه

به گزارش خبرگزاری مهر، درگیری نیروهای ارتش سوریه با گروه های مسلح و تروریستی در نقاط مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه تعدادی از ماشین های نظامی مسلحین را در محور «کبانی» در شمال شرق استان لاذقیه مورد هدف قرار دادند و علاوه بر منهدم کردن آن خودروها، تعدادی از مسلحین را کشتند.

در استان حلب نیز، مخالفین دولت سوریه می گویند نیروهای ارتش سوریه در حال جمع آوری قوا برای انجام حمله ای قریب الوقوع به بخش های حومه جنوبی و غربی حلب از جمله منطقه الراشدین، خان العسل و خان طومان می باشند.

در شرق ادلب و غرب حلب نیز جنگنده های ارتش سوریه و روسیه طی ساعات اخیر ده ها بار مناطق غرب شهر حلب و شرق استان ادلب از جمله کفرزیتا، خان العسل، الراشدین، حریتان، حیان و... را به شدت بمباران کردند.

همچنین ارتش سوریه یک زره پوش و سه خودرو با مسلسل های سنگین از تروریست های داعش را در شرق المحطه الرابعه در حومه شرقی حمص منهدم ساختند و بیش از ۲۵ داعشی را به هلاکت رساندند.

همچنین در حلب، ارتش سوریه با بمباران مواضع داعش در نزدیکی دانشکده هوایی در شمال شرق استان حلب، بیش از ۳ دستگاه نظامی این گروه را ویران کردند و ۵۰ تن از تروریست ها را به هلاکت رساند.

ارتش سوریه تاکنون بیش از ۲ تن از مواد منفجره را در منطقه السکری واقع در حلب که چندی پیش در دست مسلحین بود را خنثی کرد و چندین دست موشک، خمپاره، تانک و مسلسل را در شرق حلب، ضبط کرد.

همچنین ارتش ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد در اثر حملات داعش به روستاهای مجاور شهر الباب سوریه، بیش از ۳۰ غیرنظامی جان خود را از دست دادند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در شرق حلب تاکنون ۷ انبار ذخیره سلاح برای شبه نظامیان پیدا شده است که می تواند چندین لشکر زمینی را مسلح کند.

به علاوه درحالی که شبه نظامیان کرد سوریه همچنان در حال پیشروی علیه داعش هستند و موفق شدند روستاهای شمال شهر الطبقه در الرقه را آزاد کنند. اخبار رسیده حاکی از آن است که در اثر درگیری های سنگین علاوه بر کشته شدن ده ها نفر از داعشی ها، بیش از ۶۰ تن از شبه نظامیان کرد سوری نیز کشته شده اند.

همچنین نیروهای ارتش سوریه با انجام چندین حمله علیه مسلحین در بخش های مختلف حمص(شمال و شرق) و حماه (شمال و شرق)، موفق شدند ده ها تن از تروریست ها را به هلاکت برسانند.

در حومه دمشق پایتخت سوریه نیز نیروهای ارتش سوریه با پیشروی در منطقه بسیمه در منطقه وادی بردی واقعا در نزدیکی مرز لبنان، بیش از ۲ کیلومتر را آزاد کردند.

ده ها کشته و زخمی حاصل انفجار مقر اصلی گروه جیش المجاهدین در غرب استان حلب سوریه است.

تروریستهای داعش مدعی شدند یک هواپیمای آمریکایی را در رقه ساقط کرده و دو خلبان آن را اسیر کردند.

گروه لواء صقورالجبل (اموزش دیده از سوی امریکا اسراییل و انگلیس و فرانسه و دارنده بیشترین موشک تاو و استینگر) ساعاتی پیش با انتشار بیانیه ای رسمی بشدت جبهه النصره را بخاطر حمله به یکی از مقرهای اصلی خود در استان ادلب مورد انتقاد قرار داده و خواستار آزادی نیروها و اعاده تسلیحات خود شد.