به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر محسن ضیائی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تأمین یک فروند بالگرد امدادی برای هر استان، اظهار کرد: طی این مدت شش بالگرد امداد به بالگردهای امدادی کشور اضافه شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳ فروند بالگرد جمعیت هلال‌احمر به صورت عملیاتی در حال فعالیت هستند، افزود: تا شش ماه آینده سه فروند به بالگردها اضافه خواهد شد و تعداد بالگردها به ۲۶ بالگرد امدادی خواهد رسید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه عملیات امدادی بالگردهای هوایی در تمامی استان‌ها پوشش خوبی داشته است، گفت: در برخی از استان‌ها ۱۵ روز بالگرد مستقر خواهد بود و در زمان لزوم تمام بالگردهای امدادی به منطقه حادثه دیده اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه تمامی بالگردهای جمعیت هلال‌احمر منطقه‌ای فعالیت می‌کنند، بیان کرد: با توجه به وسعت استان استقرار بالگرد امدادی در اولویت کار است.

ضیائی ادامه داد: مقامات استانی باید آشیانه بالگرد را در استان تأمین کنند تا بتوانیم یک فروند بالگرد را به مدت ۱۵ روز در این مکان مستقر کنیم.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی با مشکلات زیادی از بابت حوادث و سوانح مواجه است، اظهار داشت: استان خراسان جنوبی با داشتن خطراتی همچون خشکسالی، تأمین منابع آب، آمادگی برای سیل و زلزله به عنوان یک خطر بالقوه لازم است تقویت شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ایجاد پایگاه پشتیبانی بزرگ در استان، تصریح کرد: این مهم نیاز به اعتبارات دارد اما با توجه به منابع موجود امکان آن وجود ندارد.

سومین استان پهناور کشور نیازمند حمایت و پشتیبانی است

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتباری که به جمعیت هلال‌احمر تخصیص داده شده تنها ۱۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.

ضیایی با بیان اینکه امیدواریم با کمک مجلس و دولت تا پایان امسال و بودجه سال ۹۶ وضعیت اعتباری بهتری را داشته باشیم، گفت: تا کنون استان خراسان جنوبی بیشترین تخصیص را نسبت به دیگر استان‌های کشور داشته است.

وی با اشاره به اینکه هدف از سفر به استان خراسان جنوبی آشنایی با وضعیت استان و دیدار با مقامات استانی بوده است، اظهار کرد: وضعیت زیرساختی جمعیت هلال‌احمر در استان خراسان جنوبی وضعیت مناسبی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه پایگاه‌های بسیار خوبی در استان وجود دارد، افزود: چند پروژه جمعیت هلال‌احمر استان تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی از نظر وسعت سومین استان پهناور کشور است، گفت: استان خراسان جنوبی به لحاظ حوادث طبیعی و بحران‌ها نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد.

به کارگیری ۴۰ نیروی انسانی در هلال احمر خراسان جنوبی

ضیایی با اشاره به اقدامات اهداف و دستاوردهای سفر به استان خراسان جنوبی، اظهار داشت: با توجه به شرایط استان در آینده‌ای نزدیک تخصیصی به استان فرستاده خواهد شد و تعدادی از پروژه های جمعیت تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی از به کارگیری ۴۰ پرسنل امداد و نجات و ستادی در استان خراسان جنوبی خبر داد و افزود: امیدواریم وضعیت مناسب‌تری را از نظر نیروی انسانی در استان شاهد باشیم.

تجهیز پایگاه های هلال احمر خراسان جنوبی به ست های نجات

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه تا پایان سال جاری تمام پایگاه‌های رسمی جمعیت هلال‌احمر استان به ست‌های نجات مجهز خواهند شد، گفت: با توجه به اینکه گسل‌های زیادی در کشور وجود دارد و هر آن در معرض زلزله است باید برنامه ریزی مهمی در این زمینه صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه نبود ساختمان‌های مقاوم و ایمن یکی از مشکلات ایمنی در کشور است، عنوان کرد: حتماً باید در طی ساخت و سازهای آینده ضوابط رعایت شود و اول از همه مراکز حیاتی همچون بیمارستان‌ها و مراکز امداد و نجات مقاوم سازی شوند.

ضیائی با بیان اینکه انبارهای استان خراسان جنوبی وضعیت نسبتاً مناسبی دارند و امکانات نزدیک به استاندارد نیز وجود دارد، بیان داشت: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین جمعیت‌های ملی دنیا است و اعتبار و آبروی بسیار زیادی را از نظر فنی در نزد مراجع بین المللی دارد.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه یکی از دستگاه‌های اساسی و مهم در کشور پایگاه‌های مرتبط با امداد و نجات است اما با کمبود منابع زیادی مواجه است لذا از دولت و مجلس انتظار داریم در بودجه‌بندی جمعیت هلال‌احمر توجه بیشتری صورت پذیرد.